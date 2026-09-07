Witkoff destaca los "progresos sustanciales" logrados en su visita a Moscú y Kiev

07/09/2026 Steve Witkoff, Volodimir Zelenski y Jared Kushner en Kiev POLITICA EUROPA NORTEAMÉRICA UCRANIA ESTADOS UNIDOS GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

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Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes de que se han logrado "progresos sustanciales" durante las visitas que ha realizado durante el pasado fin de semana a Moscú y Kiev con vistas a la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra.

"Se han conseguido progresos sustanciales, como un avance para la programación de nuevas conversaciones trilaterales", ha explicado en un mensaje Witkoff, que ha estado acompañado en sus visitas por el también enviado y yerno de Trump Jared Kushner.

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Witkoff ha explicado que estos encuentros se han celebrado para "facilitar nuevos diálogos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania" y que antes de su inicio las partes pactaron tres días de cese de los ataques contra las respectivas capitales.

Los enviados se han reunido con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, "para tratar las propuestas de cada uno con el otro", un proceso al que se sumaron en Kiev representantes de Reino Unido, Alemania y Francia "para colaborar en el camino a seguir".

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"El presidente Trump está trabajando duramente para detener las muertes y trabajar hacia una paz duradera y perdurable", ha destacado el enviado estadounidense.

Witkoff y Kushner habían visitado previamente Moscú, pero es la primera vez que viajan a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.