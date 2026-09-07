Irán avisa a Corea del Sur que un despliegue militar en Ormuz tendría graves consecuencias

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Teherán, 7 sep (EFE).- Irán advirtió este lunes a Corea del Sur que si participa en operaciones militares en el estrecho Ormuz hará frente a “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmase que está estudiando un posible despliegue en el golfo Pérsico.

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó en coreano en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático iraní añadió que “ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos ni participar como cómplice en los actos de agresión y los terribles crímenes cometidos contra el gran pueblo iraní”.

Corea del Sur afirmó el viernes que estudia el despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz siempre que "no comprometa su capacidad de defensa”.

Un funcionario presidencial dijo bajo condición de anonimato a agencias locales que, bajo esta condición, Seúl podría realizar contribuciones militares a los esfuerzos para garantizar la libre navegación a través del estratégico paso, razón por la cual esta decisión "aún está en curso".

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Las noticias acerca de un posible despliegue surcoreano en Ormuz se producen en medio de las presiones de Trump, que reprochó públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de "desnuclerización" de Irán.

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz.

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Irán bloqueó del estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra tras 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio. EFE

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