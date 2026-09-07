El Reino Unido combate la llegada de migrantes en botes más grandes por nuevas rutas

Guardar

Londres, 7 sep (EFE).- El Gobierno británico dijo este lunes que colabora con las autoridades francesas para adaptar sus operaciones ante la llegada de migrantes en embarcaciones más grandes de lo habitual y que realizan travesías más largas hasta alcanzar puntos más al oeste de la costa inglesa.

Mientras que hasta ahora los botes procedentes de Francia solían cruzar desde Calais hacia localidades del sureste de Inglaterra, en las últimas semanas se han detectado barcos de mayor tamaño que siguen rutas más largas y tienen como destino otros lugares del litoral inglés.

PUBLICIDAD

La secretaria principal del Tesoro británico, Emma Reynolds, dijo este lunes a la emisora LBC que el Ejecutivo laborista es consciente del cambio de táctica de las bandas criminales.

"Estamos trabajando en colaboración con la Policía francesa. Parece que los traficantes de personas se están desplazando hacia el oeste de Francia y estamos atentos a ello", manifestó.

La comisionada de Policía y Crimen de Hampshire y la Isla de Wight, Donna Jones, advirtió a la BBC de que el país no está preparado para el desplazamiento de las rutas migratorias.

"Tenemos cientos de millas de costa en el sur de Inglaterra y, si Dover deja de ser el destino habitual y en su lugar se produce una diseminación por el sur, esto supone un problema importante para el Gobierno", afirmó.

PUBLICIDAD

La advertencia se produce tras la llegada anoche a Portsmouth, en el condado de Hampshire, de unos 140 migrantes en un solo bote procedente de la bahía del Sena, a unos 273 km al oeste de Calais, que provocó una protesta de centenares de personas, entre ellas numerosos hombres encapuchados.

El Gobierno condenó este lunes el comportamiento "intimidatorio y propio de matones" de los manifestantes, mientras que la Policía de Hampshire ha impuesto una orden de dispersión y avisa de que quienes la incumplan podrán ser detenidos.

La concentración se produjo después de que el sábado cientos de hombres con pasamontañas bloquearan los accesos al puerto de Dover para protestar contra la inmigración ilegal, una protesta condenada por los principales partidos políticos.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, consideró este lunes en X que la llegada a Hampshire es "de risa", dado que el barco salió de la bahía del Sena días después de que el Gobierno anunciara un acuerdo con Francia para desplegar 45 agentes adicionales en sus playas.

PUBLICIDAD

También el diputado conservador por Isle of Wight East, Joe Robertson, calificó de "extremadamente preocupante" que los migrantes estén cruzando "tan al oeste". EFE