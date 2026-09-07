Al menos once muertos y seis desaparecidos en alud de piedra y nieve en el Cáucaso ruso

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Moscú, 7 sep (EFE).- El número de alpinistas muertos este domingo al ser atrapados por un alud de piedra y nieve en la montañosa región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte, ascendió a once, según informaron este lunes las autoridades locales, que cifraron en seis el número de escaladores que continúan desaparecidos.

Según datos preliminares del Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia, la avalancha sorprendió a un grupo de 33 escaladores, de los que once fallecieron, señaló la agencia Interfax.EFE

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