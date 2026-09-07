Pradales avisa a los partidos que "favorecer la crispación" lleva al triunfo de la extrema derecha como en Sajonia

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El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido una reflexión a todos los partidos sobre la actual "crispación, tensión y enfrentamiento" y ha advertido de que, "sin buscar el diálogo", se puede llegar a "situaciones" como la de Sajonia-Anhalt. Para el presidente del Ejecutivo vasco, las elecciones en el estado federado alemán son "un ejemplo" del "riesgo" de las democracias occidentales" respecto a "los movimientos de ultraderecha".

En una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Imanol Pradales se ha mostrado muy preocupado por que la ultraderecha llegue al poder "en cualquier país occidental, y también en Europa".

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Ha recordado que, a lo largo de este curso político 2026-2027, se celebrarán elecciones en Francia, en Polonia, en Italia o en España, y ha citado las celebradas este pasado domingo en Sajonia-Anhalt, en las que resultó ganador el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), un ejemplo del "riesgo que corren las democracias occidentales" respecto a "los movimientos de ultraderecha, y lo que eso significa".

Preguntado por si el PNV hará 'todo lo que esté en su mano' para que la extrema derecha española no llegue al Gobierno central, ha afirmado que la formación jeltzale "siempre ha mostrado una serie de principios democráticos claros y ha combatido democráticamente a cualquier movimiento de extrema derecha o de extrema izquierda históricamente".

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"Si algo ha tenido el PNV ha sido una convicción democrática basada en el humanismo cristiano que históricamente ha defendido, y que le lleva desde siempre a estar en ese lado de la historia", ha precisado.

"REFLEXIÓN"

El Lehendakari ha añadido que "más allá de lo que haga el Partido Nacionalista Vasco, es algo sobre lo que deben "reflexionar" quienes tienen "responsabilidades políticas e institucionales".

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"A dónde vamos a llevar a la sociedad que pretendemos servir y a esa a la que debemos servir si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos que son parte inequívoca de eso que es gobernar y hacer política", ha manifestado.

A su juicio, esa es "una reflexión que es importante que se hagan todos los partidos políticos en el Estado" porque, de lo contrario, "tendremos que enfrentarnos a situaciones como la que estamos viviendo hoy mismo en Sajonia en Alemania en un land determinado pero con la capacidad de contagio que eso tiene en el conjunto europeo".

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