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El Kuelgue despliega su universo musical en la sala Auditorio Roig Arena

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La banda argentina El Kuelgue actuó anoche en la sala Auditorio Roig Arena ante cientos de seguidores valencianos, en un concierto en el que desplegó la personalidad escénica y la propuesta musical que la convirtieron en una de las formaciones más singulares de la escena latinoamericana, según ha informado el recinto en un comunicado.

Liderado por Julián Kartun, el grupo presentó en directo las canciones de 'Díscolo', su sexto álbum de estudio, junto a algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

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Durante la actuación, la banda hizo gala de su característico sentido del humor, su capacidad para transitar entre distintos géneros musicales y una constante interacción con el público, señas de identidad de sus celebrados directos.

El repertorio incluyó canciones como 'Carta Para No Llorar', una reflexión sobre la nostalgia que dejan las despedidas; 'Sinoca', cargada de melancolía; o 'Díganselo', una invitación a expresar los sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Del nuevo trabajo, el público pudo disfrutar de composiciones como 'Haditas' y 'Buena Tela', la canción que abre el álbum.

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