La princesa Leonor comienza "con muchas ganas" su etapa universitaria

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Getafe (Madrid), 7 sep (EFE).- Con "muchas ganas" ha comenzado este lunes la princesa de Asturias su etapa universitaria, según ha asegurado antes de entrar al edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde cursará durante los próximos cuatro años la carrera de Ciencias Políticas.

Ataviada con unos vaqueros, una camisa blanca, unas deportivas y un bolso negro de gran tamaño ha llegado la princesa Leonor a las 8:50 horas al campus de Getafe donde la expectación era ya visible desde primeras horas de la mañana, con decenas de periodistas esperando su llegada, y donde ha sido recibida con aplausos.

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A la entrada del edificio Adolfo Posada, donde se ubica la facultad, la heredera de la Corona ha sido recibida por el rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo, quienes le han dado la bienvenida a la universidad madrileña, en la que empiezan este lunes más de 4.000 nuevos alumnos.

La princesa estaba "ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar y de conocer a sus compañeros", ha explicado el rector a los medios de comunicación en un día que, ha indicado, será de "máxima normalidad, como para el resto de estudiantes", aunque ha reconocido también lo "especial" de la jornada.

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Cuarenta alumnos compartirán aula con Leonor de Borbón, que en este primer día ha comenzado sus clases con una breve explicación de Gema García Albacete, directora del grado en Ciencias Políticas, quien les ha dado unas pautas sobre el funcionamiento de la vida académica.

Justo después, ha llegado la primera clase sobre Teoría del Derecho a cargo del profesor Rafael de Asís Roig, quien fue discípulo de Gregorio Peces-Barba, rector fundador de esta universidad pública madrileña.

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En la segunda parte de la jornada, los nuevos estudiantes del Grado de Ciencias Políticas de la UC3M recibirán clase de práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, a cargo del profesor Carlos Santiago Caballero, para terminar con la clase magistral de Fundamentos de Ciencias Políticas por parte de Pablo Simón Cosano, a la que asistirán también estudiantes del grado de Estudios Internacionales de esta universidad.

El rector ha insistido en la "máxima normalidad en los horarios y en los campus" y ha recordado que la normativa de la universidad prohíbe el uso del móvil dentro de las aulas y que solamente el profesor lo puede autorizar para cuestiones didácticas o pedagógicas de las asignaturas.

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La carrera de Ciencias Políticas, que cursará la princesa en un horario de 9:00 a 14:00 horas, aunque no habrá clase los jueves, ofrece el conocimiento crítico y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales, con materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales, según su programa.

Las clases de la jornada de mañana tienen una duración de una hora y media, con tiempos de descansos de 15 minutos, según la planificación realizada por la Comisión Académica del Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, en un grado en el que la presencia de la princesa no ha conllevado ni selección de alumnos ni profesores, ha indicado el decano, Antonio Descalzo.

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También ha considerado un acierto que la Casa Real haya elegido la universidad pública ya que cada vez "es más demandada y valorada por la sociedad por la calidad de su profesorado y por la investigación".

La princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante su formación académica internacional de dos años en el UWC College de Gales y su formación militar, en los últimos tres años.

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El próximo mes de julio la princesa de Asturias recibirá los despachos de teniente de Infantería del Ejército de Tierra, teniente de la especialidad Vuelo del Ejército del Aire y del Espacio, y alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada de manos del rey. EFE

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