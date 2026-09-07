El precio de la vivienda sube un 15 % en agosto, 10 puntos más que inflación, según Tinsa

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Madrid, 7 sep (EFE).- El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, subió en agosto un 14,9 % interanual, lo que supone 10 puntos más que la tasa de inflación, según los datos que ha publicado este lunes en un comunicado la tasadora Tinsa.

Los mayores aumentos de precios se registraron en las áreas metropolitanas y costa mediterránea, donde subieron un 17,4 % respectivamente.

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En las capitales y grandes ciudades el alza fue del 14,6 %, mientras que en las islas, que en los últimos meses concentraban las mayores subidas, el incremento se moderó al 14,8 %. Ambos grupos son los que más frenaron su crecimiento y son zonas donde el nivel de precios y el esfuerzo de compra son más elevados.

De esta forma, en agosto el precio residencial registró una desaceleración en su ritmo de crecimiento de forma generalizada en todos los grupos analizados, aunque aun así continúa presentando tasas interanuales superiores al 10 %.

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La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, destaca que, pese a la resistencia del empleo, la demanda afronta un empeoramiento. Todo ello, ha moderado las compraventas ante el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares y los tipos de interés, la incertidumbre geopolítica y la mayor dificultad de acceso a la vivienda.

Aun así, el volumen de compraventas e hipotecas continúa situándose en niveles robustos y superiores a la media histórica, afirma Arias.

Si se compara con el mes anterior, julio, el precio de la vivienda en España no sufrió cambios a nivel generalizado.

Frente a los máximos de la burbuja de 2007, el valor medio de la vivienda nueva y usada se sitúa un 2 % en términos nominales, aunque descontando el efecto de la inflación de estos casi 20 años se mantiene un 32 % por debajo.

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El precio supera los máximos del "boom" inmobiliario en casi todos los grupos, con las islas a la cabeza, un 25 % por encima de los máximos de 2007/2008.

Le siguen capitales y grandes ciudades, que están un 4,2 % por encima, y áreas metropolitanas, un 2,6 %. Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, todos los grupos se sitúan en términos reales por debajo de dichos máximos. El territorio insular es el que más se acerca (-15 %), mientras el resto permanecen a más de un 30 % de distancia. EFE

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