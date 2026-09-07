Georgia invertirá 7.000 millones de dólares en un corredor logístico entre Europa y Asia

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Tiflis, 7 sep (EFE).- Georgia invertirá cerca de 7.000 millones de dólares hasta 2032 en el desarrollo de la infraestructura logística y de transporte del Corredor Medio que conectará Europa y Asia, afirmó este lunes el primer ministro de la nación caucásica, Irakli Kobajidze.

"El Gobierno de Georgia ha preparado un plan de larga data y tiene previsto movilizar hasta 7.000 millones de dólares hasta 2032 para el desarrollo de la infraestructura de transporte y logística", aseveró durante la inauguración del Foro Internacional Marítimo que reúne en Batumi a 400 delegados de 40 países.

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El jefe del Gobierno georgiano aseveró que la celebración de este foro "adquiere especial importancia en el contexto de los nuevos retos que enfrenta la economía global, en la que ha crecido la importancia de la diversificación de las rutas, la estabilidad de las cadenas de suministros y la necesidad de vínculos fiables entre Europa y Asia".

"En estas condiciones el papel del Corredor Medio se vuelve estratégico. Según pronósticos del Banco Mundial, con las inversiones correspondientes para 2030 el volumen de las cargas se triplicará mientras que el tiempo en camino se reducirá a la mitad", indicó.

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Subrayó que "el transporte marítimo de Georgia cumplió exitosamente todos los compromisos previstos en el Acuerdo de Asociación con la UE firmado en 2014, y Georgia están dispuesta a continuar fortaleciendo las normas internacionales en el mar Negro en estrecha cooperación con la Organización Marítima Internacional (IMO)".

A su vez, el secretario general de la IMO, el panameño Arsenio Domínguez, destacó el papel de Georgia como puente entre Oriente y Occidente.

Según Dominguez, los actuales procesos geopolíticos negativos dificultan el transporte de carga en diversas partes del mundo, y en estas condiciones Georgia juega un papel importante en la interconexión entre Europa y Asia.EFE