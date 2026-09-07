Flamengo gana y desbanca a Palmeiras como líder del Campeonato Brasileño

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Río de Janeiro, 6 sep (EFE).- Flamengo desbancó a Palmeiras y asumió el liderato del Campeonato Brasileño este domingo al vencer por 0-1 en su visita a Remo con gol de Samuel Lino, en un partido jugado en el estadio Mangueirão de Belém por la vigésima sexta jornada.

El conjunto carioca ascendió a la cima de la clasificación con 54 puntos, uno por encima del club paulista, que empató sin goles en su visita a Botafogo.

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En la tercera posición está el Athletico Paraense con 45 unidades, y cuyo principal delantero, el colombiano Kevin Viveros, se mantiene como el artillero del torneo con 18 tantos marcados.

Bajo una inclemente lluvia que terminó por ceder en la amazónica ciudad de Belém para el segundo tiempo, Lino abrió el marcador para Flamengo en el minuto 64 asistido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El delantero del club de Río logró romper el escudo impuesto por el portero Marcelo Rangel, que se lució en la defensa del arco del Remo.

Los dirigidos por el portugués Leonardo Jardim dominaron el encuentro de principio a fin, pero la resistencia de Rangel también frenó varios intentos de Pedro.

El conjunto de Belém estuvo cerca de abrir el marcador en el primer tiempo con un cabezazo del argentino Leonel Picco.

En medio de un partido pasado por agua y que dejó la cancha en mal estado, Remo solo aumentó la presión en los minutos finales en la búsqueda del empate.

En Río de Janeiro, Palmeiras perdió la oportunidad de mantener el liderato ante Botafogo en un encuentro con muchas dificultades para el ataque por la lluvia y en el que el conjunto paulista terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Alexander Barboza en el alargue final.

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Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira dominaron en la cancha con oportunidades del uruguayo Joaquín Piquerez, Mauricio y del delantero argentino 'Flaco' López que no se definieron.

Botafogo jugó a la defensiva pero bajó la guardia en el segundo tiempo donde tampoco tuvo un buen desempeño ofensivo.

En Porto Alegre, Santos se impuso por 2-3 en su visita a Internacional y pese a la ausencia de Neymar, apartado de las canchas por ocho semanas tras la lesión que sufrió el jueves en el encuentro contra Palmeiras, en el que el club de Pelé fue eliminado de la Copa do Brasil.

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Gabigol abrió el marcador para Santos a los siete minutos y poco después anotó el segundo tanto al cobrar un penalti por una falta que le provocó Matheus Bahia, quien terminó expulsado.

El tercer gol para el conjunto de São Paulo llegó en el minuto 40 con un cabezazo del uruguayo Christian Oliva.

Internacional descontó con un primer gol del argentino Brian Aguirre al regreso de descanso y el segundo tanto lo marcó Bruno Henrique en el minuto 45.

En Belo horizonte, Cruzeiro se impuso por 3-1 a Athletico Paranaense con goles de Matheus Pereira, Lucas Romero y Kaio Jorge.

El sábado, Fluminense se impuso a Vasco da Gama por 1-0 y São Paulo venció por 2-0 a Atlético Mineiro.

En Salvador, Bahía le ganó por 2-3 a Bragantino, mientras que Mirasol derrotó por 1-2 a Curitiba.

El triunfo de Mirasol regresó a Vasco a la zona de descenso, donde también se ubican Internacional, Remo y Chapecoense. EFE