"EEUU inició la guerra, pero espera que el mundo pague la factura", dice portavoz de Irán

Guardar

Redacción Internacional, 6 sep (EFE).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó este domingo que "Estados Unidos inició la guerra, pero espera que el mundo entero pague la factura, mientras presenta a Irán como el causante de este caos".

De acuerdo con el funcionario iraní -en un post de X, acompañado por una imagen de la serie de televisión estadounidense Los Simpson- "el estrecho de Ormuz permaneció abierto hasta el 28 de febrero, cuando Estados Unidos atacó a Irán (...) inició la guerra, pero espera que el mundo entero pague la factura".

PUBLICIDAD

"Washington desató una guerra ilegal y brutal en la región, interrumpiendo el flujo normal del transporte marítimo comercial; los petroleros están detenidos, el comercio se ha visto afectado y los precios de la energía están subiendo", aseguró Baghaei en sus redes sociales.

"¡Eso es completamente absurdo!" concluyó el mensaje.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo en la región y exige que los buques que quieran cruzarlo obtengan su permiso.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y, en las últimas semanas, ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho por una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

Irán anunciará en los próximos días una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país.

De acuerdo con Rezaei, la zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, lo que amplía las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limita aún más el comercio petrolero internacional.

PUBLICIDAD

De igual forma, el funcionario advirtió que las naves que ingresen a este nuevo perímetro serán incluidas en la lista de sancionados por Teherán.

La Guardia Revolucionaria afirmó en la víspera que atacó a tres barcos petroleros en “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz y a tres embarcaciones vinculadas a EE.UU., entre ellas un portaaviones y un destructor de la Armada estadounidense, en “otras áreas”.

PUBLICIDAD

Estos ataques, según la Guardia, fueron la respuesta a las agresiones del Ejército norteamericano contra tres petroleros iraníes el sábado “frente a la costa de la isla de Jarg”.

La escalada se produce después de que Washington lanzara esta semana los bombardeos más duros en más de un mes contra la república islámica, que causaron al menos diecinueve personas muertas, entre ellos cuatro en una boda, de acuerdo con las autoridades iraníes.

PUBLICIDAD

En respuesta, Teherán ejecutó bombardeos contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. EFE