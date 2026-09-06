Al menos un muerto y dos heridos por fuego de colonos en un ataque a una localidad del norte de Cisjordania

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Al menos una persona ha muerto, un varón de 20 años de edad, y otras dos han resultado heridas, todas por disparos efectuados en nuevo ataque de colonos en el norte de Cisjordania, concretamente en la localidad de Hayya, al oeste de Nablús, según han informado las autoridades palestinas.

El fallecido ha sido identificado como Omar Muhamad Tubasi por el Ministerio de Salud palestino, que ha precisado que ha sido víctima de disparos a la cabeza por parte de colonos durante el asalto a la aldea, según ha recogido la agencia palestina WAFA.

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La Media Luna Roja Palestina ha afirmado también haber asistido a una persona herida de bala en la cabeza que ha sido declarada muerta, como correspondería con el caso difundido por el Ministerio.

Además, el ataque ha dejado dos heridos más por fuego de colonos: uno en estado crítico tras recibir un disparo en el pecho y otro, un adolescente de 17 años, en el muslo. Ambos han sido trasladados al hospital.

Esta nueva agresión contra una localidad cisjordana se produce en pleno aumento de los ataques de colonos y fuerzas israelíes en este territorio palestino, que según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en Palestina difundidos la pasada semana por la ONU suma ya cerca de 80 muertos y 1.850 heridos en 2026.

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