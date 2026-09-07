Fernando Mendoza, la última novedad en una NFL cada vez más latina

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Chicago (EE.UU.), 7 sep (EFE).- El estadounidense de ascendencia cubana Fernando Mendoza, elegido con el número uno del último 'draft' por Las Vegas Raiders, acapara los focos entre los jugadores de raíces latinas que afrontan la nueva temporada de la NFL, junto a referentes consolidados como Fred Warner, de ascendencia mexicana y panameña, Nik Bonitto y Chris Olave, de raíces cubanas, y Christian González, de ascendencia colombiana.

Mendoza llega a Las Vegas después de una carrera universitaria extraordinaria con Indiana, coronada con el Heisman y el título nacional. Representa el futuro de los Raiders, aunque empezará el año peleando por la plaza de mariscal de campo titular con el veterano Kirk Cousins.

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El joven quarterback, de raíces cubanas, empezará como suplente en el estreno del 13 de septiembre contra los Miami Dolphins, pero su figura ya representa mucho más que un proyecto deportivo para un equipo con una larga vinculación con la comunidad latina.

La franquicia de Nevada viene de un balance de 3-14 y encara una reconstrucción que necesita resultados inmediatos, mientras Mendoza se forma detrás de Cousins junto a un equipo que busca recuperar competitividad en el exigente Oeste de la AFC.

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Entre los jugadores ya consagrados, destaca Warner con los San Francisco 49ers tras una lesión de tobillo que limitó su curso de 2025 a seis partidos. Cuatro veces elegido en el primer equipo All-Pro y otras cuatro para el Pro Bowl, es el termómetro defensivo de unos 49ers que aspiran a regresar a la lucha por el Súper Bowl.

Bonitto, de ascendencia cubana, se ha convertido por su parte en uno de los grandes referentes defensivos de la NFL. El jugador de los Denver Broncos sumó 14 capturas en 2025, quinto mejor registro de la liga, y encadenó su segundo Pro Bowl consecutivo.

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En New England, González llega con fuerza después de ser una pieza importante en el camino de los Patriots hasta el Super Bowl. El esquinero de raíces colombianas, seleccionado en la primera ronda de 2023, alcanzó su primer Pro Bowl tras firmar 69 placajes y diez pases defendidos en 14 encuentros de temporada regular

Olave completa el grupo de grandes referencias latinas. El receptor de los New Orleans Saints, de ascendencia cubana, firmó en 2025 el mejor curso de su carrera, con cien recepciones, 1.163 yardas y nueve anotaciones, una respuesta de élite después de que las lesiones limitaran su participación durante la temporada anterior.

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Además de Mendoza, la nueva generación contará con el receptor puertorriqueño KC Concepción, elegido en primera ronda por los Cleveland Browns, y el apoyador mexicano Jacob Rodríguez, seleccionado por los Dolphins en la segunda. EFE