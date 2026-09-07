El Parlamento portugués activa una moción de censura destinada a fracasar

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Lisboa, 7 sep (EFE).- El Parlamento portugués iniciará este lunes los trámites para debatir mañana una moción de censura presentada por la formación de ultraderecha Chega contra el Gobierno conservador de Luís Montenegro por las polémicas que rodean al ministro de Administración Interna, Luís Neves.

La Comisión Permanente de la Asamblea de la República se reunirá este lunes a las 15.00 hora local (14.00 GMT) para convocar formalmente el pleno extraordinario del martes, también a las 15.00, ya que la Cámara se encuentra todavía fuera de su periodo efectivo de funcionamiento.

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La moción está destinada a fracasar después de que el Partido Socialista (PS) y la Iniciativa Liberal (IL) anunciaran que votarán en contra, aunque el debate volverá a colocar a Neves en el centro de la escena política e incrementará la presión sobre Montenegro para que explique por qué mantiene su confianza en el ministro.

Antes del pleno, Neves comparecerá mañana martes a las 10.00 ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, donde previsiblemente deberá responder a preguntas sobre las presuntas irregularidades relacionadas con su etapa como director nacional de la Policía Judicial (PJ).

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La comparecencia, inicialmente prevista para la tarde, fue adelantada para evitar que coincidiera con el pleno extraordinario y permitirá al ministro contestar a los diputados apenas cinco horas antes del inicio de la moción.

Paralelamente, la Fiscalía portuguesa ha informado de la existencia de tres investigaciones relacionadas con Neves: una sobre un remolque incautado en una operación contra el narcotráfico; otra sobre unas obras realizadas en una propiedad familiar del ministro en Odemira; y una tercera por la utilización de un automóvil decomisado por la Policía Judicial.

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A estas diligencias se suman un procedimiento del Tribunal de Cuentas y una investigación administrativa sobre decisiones adoptadas durante la dirección de Neves en la PJ.

Las controversias comenzaron con informaciones sobre las obras realizadas en su propiedad por una empresa que había obtenido diversos contratos de la Policía Judicial mientras Neves dirigía ese cuerpo.

Posteriormente se conoció que un remolque intervenido en la denominada Operación Pacoba, contra el tráfico de cocaína, había quedado en instalaciones de ese mismo empresario, así como que Neves utilizaba un vehículo confiscado en otra investigación antidroga.

La última revelación se refiere a un auto judicial de 2022 que, según informaron TVI/CNN Portugal y el semanario Nascer do Sol, habría rechazado una petición de la dirección de la PJ para destinar a uso policial varias decenas de bienes incautados a un narcotraficante.

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La Policía Judicial sostiene que algunos de esos objetos continúan siendo utilizados en sus dependencias, aunque asegura que ya no puede consultar el expediente para aclarar si recibió aquel auto.

El ministro niega haber cometido irregularidades

Neves ha negado haber cometido irregularidades, ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha asegurado que no dimitirá.

Hace una semana, el ministro denunció una campaña de “mentiras, insinuaciones y destrucción personal y política” y aseguró que continuaría gobernando con la motivación adicional de contribuir a “derrotar políticamente el populismo”.

Montenegro también ha reiterado la confianza en su ministro y ha calificado la moción de censura de “mero juego político”. El primer ministro sostiene que Neves ha demostrado capacidad para resolver los problemas de su departamento y afirma estar tranquilo respecto a todos los integrantes de su Ejecutivo.

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El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, describió la iniciativa de Chega como una “coreografía sin consecuencias” y aseguró que el Gobierno, integrado por el Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, continuará centrado en su programa.

La moción, titulada “Por el fin de un Gobierno sin autoridad política, incapaz de asumir responsabilidades y de garantizar confianza en las instituciones”, pretende responsabilizar a Montenegro por no haber destituido a Neves.

El líder de Chega, André Ventura, considera que la permanencia del ministro ha alcanzado una situación de “absoluta insostenibilidad” desde el punto de vista ético y ha acusado al resto de los partidos de carecer de “coraje político” por criticar a Neves y, al mismo tiempo, negarse a derribar al Ejecutivo.

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El PS ha mantenido precisamente esa doble posición. Su secretario general, José Luís Carneiro, ha exigido explicaciones y ha responsabilizado a Montenegro por la continuidad del ministro, pero ha advertido que no serán los socialistas quienes provoquen una nueva crisis política.

El jefe del grupo parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, confirmó posteriormente que el PS rechazará la moción, una decisión determinante debido a la composición de la Cámara.

También la líder de la Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, anunció el voto en contra, pese a sostener que Neves debería abandonar el Gobierno. Leitão considera que se trata de un caso grave, pero circunscrito a un ministro, y acusa a Chega de utilizarlo para intentar sumir al país en una nueva crisis.

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La moción necesita al menos 116 votos favorables, la mayoría absoluta de los 230 diputados. Chega dispone de 60 escaños, mientras que la coalición gubernamental cuenta con 91, el PS con 58 y la IL con nueve, por lo que la posición de socialistas y liberales garantiza su rechazo.

El Partido Comunista Portugués (PCP) ya tiene decidido su voto, aunque todavía no lo ha anunciado. Su secretario general, Paulo Raimundo, afirmó este fin de semana que Neves ha dejado de ser únicamente un problema personal para convertirse en “un problema del Gobierno” y reclamó conclusiones políticas.

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El Bloque de Izquierda considera que Neves carece desde hace tiempo de condiciones para seguir como ministro, pero ha criticado los fundamentos escogidos por Chega, mientras que Livre ha acusado al partido de Ventura de montar un episodio de “folclore” político.

La de mañana será la primera moción de censura contra el viguésimo quinto Gobierno constitucional, la tercera dirigida contra ejecutivos de PSD y CDS-PP encabezados por Montenegro y la trigésimo séptima presentada desde el retorno de la democracia a Portugal, en 1974.

Si la iniciativa es rechazada, sus firmantes no podrán presentar otra durante el actual periodo legislativo, que termina el próximo 14 de septiembre. Adicionalmente, Chega pretende mantener su petición para constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de Neves al frente de la Policía Judicial. EFE