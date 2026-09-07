Chivu: “Mourinho es una persona especial que tuve la suerte de encontrar en mi vida”

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Madrid, 7 sep (EFE).- El rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán, destacó que el portugués José Mourinho, quien fue su técnico durante dos temporadas, entre 2008 y 2010, y este martes su rival en el banquillo del Real Madrid, es “una persona especial” que tuvo “la suerte de encontrar” en su vida.

“Es una persona especial que tuve la suerte de encontrar en mi vida, que me dio una ayuda importante en un momento difícil de mi vida, esto nunca se me olvidará”, dijo en la rueda de prensa de la víspera del partido de la ‘Champions’ entre Inter y Real Madrid.

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"Es muy bueno sumergiéndose en la realidad del equipo que representa y en transmitir su mentalidad. Es un ganador que sabe transmitir las cosas en su momento, es algo que pocos saben hacer como él. Ha ganado en todos los sitios en los que ha estado y estoy seguro de que el Real Madrid tendrá una gran temporada", señaló.

Sobre Mourinho, aseguró que “nunca” ha “copiado a nadie”, al ser preguntado sobre si le sirve de inspiración en su etapa como entrenador.

“Yo nunca he copiado a nadie. Tengo mi idea de fútbol, que se ha construido en mis años como jugador y como entrenador”, resaltó.

Chivu analizó el inicio de temporada del Real Madrid con 'Mou' al mando: "Es muy pronto aún. Ha sido un inicio bastante equilibrado, aunque perdieron el último partido de forma inmerecida porque jugaron muy bien. Es un equipo con mucha historia y con un entrenador que sabe cómo hacer las cosas".

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Con Mourinho como entrenador y Chivu en el equipo, el Inter alzó la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu en 2010.

“Este estadio se ha renovado y es incluso más bonito. Tiene una gran tradición y hoy es más bonito y más moderno. Nos gusta jugar un partido de ‘Champions’ en este estadio”, apuntó.

“Jugar en el Bernabéu no es fácil para nadie. Hace 60 años que el Inter no gana un partido en el Bernabéu. Haremos todo lo posible y queremos demostrar que somos competitivos y que tenemos ganas de ser dominantes. No existe una forma perfecta de enfrentarse al Real Madrid porque tiene jugadores que marcan la diferencia independientemente del plan que tengas”, añadió.

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Asimismo, aseguró que le hubiera gustado “un día más de descanso” para afrontar este partido, tras jugar y remontar ante el Nápoles.

“Yo hubiera elegido un día más de descanso después de un partido difícil y muy bonito, pero así es el calendario”, declaró.