Aragón empezará el curso escolar con 500 alumnos y 1.500 profesores menos que el anterior

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Los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en Aragón serán los primeros en comenzar el curso 2026-2027 este martes, 8 de septiembre, con un total de 153.136 escolares, 502 menos que el año pasado, lo que "confirma claramente la caída de la natalidad", según la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín. La vuelta a las aulas también empezará con menos profesores --17.083, frente a los 18.500 que iniciaron el curso hace un año--.

No obstante, la cifra de escolares totales, incluyendo todas las etapas, crece ligeramente desde los 193.045 del curso 2025-2026 hasta los 193.391 de este año.

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En concreto, inician el curso 99.093 alumnos en Infantil y Primaria y 54.043 en la ESO. De los casi cien mil de las dos primeras etapas, se incorporan a Primero de Infantil un total de 8.588 niños, que son 257 menos que el año anterior, lo que "confirma claramente la caída de la natalidad".

Los estudiantes de Bachillerato empezarán el curso el día 9, los de Formación Profesional (FP) lo harán el 10, las enseñanzas deportivas el 11, las artes plásticas y de diseño el 14, las enseñanzas artísticas superiores y elementales y profesionales de música y danza el día 21 y, por último las escuelas de idiomas, los cursos de especialización y la modalidad virtual de FP lo harán el 1 de octubre.

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Todo ello en un curso cuyo objetivo es "mejorar la educación aragonesa, atender las necesidades de toda la comunidad educativa, alumnado, docentes y familias", además de "trabajar por un sistema educativo basado en la libertad, la calidad, la equidad y la excelencia", ha resumido la consejera en rueda de prensa.

DÉFICIT DE DOCENTES

Son más de 17.000 docentes que ya se han incorporado a sus centros educativos --10.875 funcionarios de carrera, 6.208 interinos de curso completo y 963 que están haciendo sustituciones-- y el Gobierno aragonés deberá de volver a poner en marcha medidas frente al déficit estructural de profesores en determinadas especialidades, sobre todo en Secundaria y enseñanzas técnicas de FP, solicitando al ministerio la autorización de maestros de Primaria en Primero y Segunda de ESO o la contratación de docentes sin el máster de profesorado para poder impartir las clases. El curso pasado ya se contrató a 200 para Secundaria y FP y "esa solución tendrá que volver a implementarse", ha avisado Susín.

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Este curso se completa además el acuerdo de mejoras laborales y salariales para los docentes, de manera que perciben íntegramente el incremento retributivo del 4,5 %, correspondiente a los dos tramos del 2,25 % aplicados en los dos últimos cursos, y el máximo de 18 horas lectivas semanales, mientras que los maestros de Primaria impartirán por primera vez 23 horas lectivas, dos menos que en el curso 2022/23.

Entre las novedades, ha citado que entran en funcionamiento 11 nuevas cocinas 'in situ', que se han puesto a punto este verano, que darán servicio a unos 1.600 escolares y elaborarán más de 280.000 menús al año. La inversión al efecto ha ascendido a 1,8 millones de euros y la partida para los dos próximos cursos se acerca a los 4 millones.

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CLIMATIZACIÓN

Otra de las cuestiones que más preocupación están suscitando en la comunidad educativa, dadas las altísimas temperaturas con las que empezará el curso, es la relacionada con la climatización de las aulas.

Para ello, el Ejecutivo autonómico ha impulsado un plan de contingencia que llegará a más de un centenar de centros mediante revisiones urgentes de instalaciones de prevención de incendios o de los sistemas eléctricos, así como la puesta en marcha del programa Aulas que respiran, con medidas de confort climático, dotada con 2 millones de euros, en paralelo a un estudio técnico más profundo sobre eficiencia energética y reducción de temperaturas a medio y a largo plazo.

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Así, durante el verano, se han comenzado a instalar láminas solares, elementos de sombreado, ventiladores de techo o sistemas equivalentes, splits de aire acondicionado o bombas de frío y calor, y se seguirán instalando hasta final de año.

Además, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos está coordinando la revisión de instalaciones eléctricas y de sistemas contra incendios para garantizar al seguridad de todas estas actuaciones. "Esto no es comprar ventiladores y splits y ponerlos en las aulas", ha subrayado la consejera, quien ha advertido de que estos sistemas eléctricos "están sin revisar desde hace muchos años" y están "absolutamente obsoletos".

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"Lo que hay que primar es sobre todo la seguridad de los alumnos antes que las prisas, entendiendo por supuesto la situación compleja ante el calor en los centros educativos", ha subrayado la consejera, quien ha añadido que están "haciendo los deberes" y dando "una respuesta de forma escalonada, solvente, segura y de la mano con los equipos directivos".

Por otro lado, pese a abstenerse en la votación en la que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico repartió 368 millones para la climatización de los centros públicos, al reclamar que se ampliara también a los concertados, Susín ha dicho que no son un gobierno "irresponsable" y no van a rechazar los 7 millones que corresponden a Aragón.

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LA FP SIGUE CRECIENDO

A fecha 4 de septiembre, había 25.407 alumnos matriculados en modalidad presencial de FP, unos 2.000 más que en las mismas fechas del curso pasado, a falta de incorporar los datos de las modalidades virtual y semipresencial, los matriculados fuera de plazo y los cursos de especialización. Los ciclos con mayor demanda son Gestión Administrativa, Administración y Finanzas y Administración de Sistemas Informáticos en Red.

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Este curso se incorporan 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas, casi la mitad vinculadas a las ramas tecnológicas o STEAM. Como principales novedades, destacan el estreno del Conservatorio Profesional de Música de Calatayud, la implantación en Jaca por primera vez de un Grado Superior de FP y el despliegue de los cursos de especialización en el Campus Digital, alineados con la tecnología, los centros de datos y la IA.

También se implanta en Huesca el Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria, de modo que la enseñanza se completa en las tres capitales de provincia, y arranca Instalaciones Frigoríficas y de Climatización en el IES Miguel de Molinos de Zaragoza. La oferta global alcanza más de 600 ciclos formativos activos en 112 centros sostenidos con fondos públicos.

INCLUSIÓN Y 0-3 AÑOS

La red educativa aragonesa se amplía este curso con 17 nuevas aulas preferentes TEA, 11 nuevas aulas de Educación Especial y 4 nuevas aulas de escolarización anticipada. En materia de inclusión, el curso comienza también con una cifra récord de 796 auxiliares de Educación Especial, 26 más. A ellos se suman 125 profesionales sanitarios, frente a los 118 del curso pasado.

En el primer ciclo de Infantil, Aragón contará con 62 aulas de 2 años, que atenderán a 731 alumnos, y se incorporan cuatro nuevas aulas en el CPI Julio Verne de Zaragoza, el CP Montecanal, el CRA El Frasno -en Vicort-Isuela- y el CP Villa de Utrillas. Además, las 11 Escuelas Infantiles del Gobierno de Aragón atenderán a 852 alumnos.

En cuanto al medio rural, en este curso en principio no se cierra ninguna escuela y se mantienen abiertos 61 centros con menos de 10 alumnos; 16 en la provincia de Huesca, 27 en la de Zaragoza y 18 en la de Teruel.

Por otro lado, Susín ha rebajado expectativas con respecto a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, un compromiso del Gobierno de Aragón, por el "ataque frontal" del real decreto ley del Ejecutivo central, que reduce al 50% las plazas en toda España y "pone en quiebra la viabilidad" de las que quedan: "Obviamente, no podemos hacer unos presupuestas en tanto al Gobierno de España no mueva ficha". "Estas son las lecciones de conciliación que nos da la izquierda cuando gobierna", ha agregado.