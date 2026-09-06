Hoy es noticia en el mundo (23.30 horas)

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1.Ultraderechista AfD vence en Sajonia-Anhalt y queda al borde del Gobierno, según sondeos

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ALEMANIA ELECCIONES | La participación se dispara en las elecciones de Sajonia-Anhal con AfD (ultraderecha) como favorita

2.Irán amenaza a Estados Unidos con respuestas militares más rápidas y fuertes

IRÁN GUERRA | El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advierte a Estados Unidos que Teherán responderá de manera “más rápida, más fuerte y más dolorosa” a futuros ataques contra la República Islámica.

-Secretario de Energía de EEUU desestima un acuerdo nuclear con Irán

-Irán dice haber atacado un dron naval de EE.UU. en estrecho de Ormuz

-Arabia Saudí aborda con Irán y Pakistán escalada en Golfo en busca de contener la tensión

3.Los emisarios de la Casa Blanca llegan en tren a Kiev para reunirse con Zelenski

UCRANIA GUERRA | Concluye la reunión de Zelenski con los emisarios de EEUU

-Rusia ataca a Ucrania con 108 drones y causa un muerto en Zaporiyia

-El ejército ruso ataca dos centros logísticos y barco mercante en el puerto de Odesa

-Lavrov acusa a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia

CRÓNICA | Iglesia rusa expone restos de santo medieval para arengar a tropas que combaten en Ucrania

4. Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami

EEUU ACCIDENTE | Al menos cinco personas fallecieron tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según confirmaron las autoridades, que además reportaron el traslado a centros hospitalarios de otras cinco personas que resultaron heridas.

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5.Nepal mantiene las búsquedas mientras calcula los daños de la riada

NEPAL RIADA| Nepal y China sitúan en 1.384 los muertos doce días después de las devastadoras riadas

-Intensifican el rescate de 900 atrapados en túneles hidroeléctricos de Nepal por la riada

-Corea del Sur reclamará financiación climática internacional para Nepal tras las riadas

CRÓNICA | "En cuanto veía la luz, gritaba", relata el chino atrapado once días en un túnel de Nepal

LA PROTAGONISTA DEL DÍA

FESTIVAL VENECIA | Susan Sarandon denuncia en Venecia su exclusión de proyectos por sus críticas a Israel

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA LÍBANO | Al menos 4.362 personas han muerto desde la ofensiva israelí del 2 de marzo en el Líbano

LA NOTICIA CURIOSA

FRANCIA COREA DEL SUR | Francia y Corea reúnen a la industria de la animación en cumbre con 180 figuras del sector.

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CHINA ÁRTICO | El atajo polar de China pone a prueba su viabilidad comercial

ARGENTINA MALVINAS | La base naval del extremo sur de Argentina, entre el interés de EE.UU. y falta de fondos. Por Florencia Pessarini, desde Buenos Aires

COLOMBIA PRESIDENCIA | El conflicto y el terremoto marcan el primer mes de De la Espriella al frente de Colombia. Por Juan Palop, desde Bogotá

COLOMBIA HOSTELERÍA | Bar colombiano reconocido entre los mejores del mundo: "Hablamos de servir desde el amor", Por Ricardo Maldonado, desde Cartagena de Indias (Colombia).

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