Devueltos a Marruecos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

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(Actualiza con la devolución a Marruecos de los detenidos)

Ceuta (España), 6 sep (EFE).- Los 21 migrantes marroquíes detenidos la noche de este sábado en la ciudad española de Ceuta por participar en el apedreamiento a una patrulla militar y a guardias civiles fueron devueltos a Marruecos tras reconocer su participación en los hechos y decidir voluntariamente retornar a su país.

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Los migrantes participaron en un apedreamiento a una patrulla militar y a guardias civiles sin que se produjeran heridos en la playa ceutí del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de ellos tras la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas los pasados 30 y 31 de julio desde Marruecos.

Los veintiún arrestados fueron trasladados a la frontera del Tarajal de la ciudad española, según informaron a EFE fuentes policiales.

Estos migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones, tras lo que la Guardia Civil intervino y sus agentes también fueron apedreados.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) lamentó este domingo los incidentes y aseguró se están repitiendo porque la Guardia Civil no está investida "de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".

Esta crisis migratoria comenzada los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de migrantes accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos, todavía sigue se sin resolver plenamente.

Algunos migrantes todavía permanecen en la ciudad española a pesar de que la mayoría de los que entraron volvió voluntariamente días después de la entrada masiva, lo que está provocando el descontento de los vecinos y situaciones de inseguridad en la ciudad.

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Aún quedan unos miles de estos migrantes deambulando por barrios periféricos de Ceuta o afincados en la playa, viviendo en chabolas construidas por ellos mismos y con difícil acceso a comida y agua.

La cantidad es incierta; mientras que el Gobierno español los cifra en 5.000 las autoridades de Ceuta elevan la cifra a cerca de 9.000 y algunas ONG afirman que son 20.000 personas las que siguen en la localidad española.

Los menores puestos a disposición del Gobierno de Ceuta por parte de la Policía Nacional ascienden ya a 1.500 y viven acogidos en los centros habilitados por la crisis migratoria en la ciudad.

Además, el Gobierno español firmó este sábado una orden para tomar el control del Puerto de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 migrantes en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

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Ante esta medida, vecinos y empresarios de Ceuta se opusieron y exigieron la paralización de las obras para instalar las carpas. EFE