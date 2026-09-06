Ricky Martin: "Mi refugio es contar historias"

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Marta Garde

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin tiene claro que el arte es su refugio. Ya sea a través de la música, el cine o la literatura, asegura tener el objetivo de seguir buscando historias, crearlas o aceptar como suyas otras ajenas.

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"Mi refugio es contar historias. Mi refugio es poder encontrar esa vulnerabilidad para convencer al público de lo vivido o de lo que he visto que me ha impactado y crear una conversación", indicó en una entrevista con EFE con motivo de su participación en la Mostra de Venecia, en la que está presente fuera de competición con la película 'Hombre al agua', de Gael García Bernal.

El cantante y compositor, de 54 años, dice haberse expresado a través de su música y de los guiones que ha recibido y que le han impresionado.

"Por ahí va mi historia: poder seguir haciendo lo que sea frente a las cámaras, con la música, en el teatro o en la literatura, en los libros que he escrito. No sé, yo lo que quiero es seguir buscando historias, creando historias o aceptándolas y haciéndolas mías y jugar con ellas", añadió.

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El autor de éxitos como 'María' (1995), 'La Copa de la Vida' (1998) o 'Livin' la Vida Loca' (1999) interpreta en 'Hombre al agua' a un actor. En una producción biográfica impulsada por la esposa del protagonista (García Bernal), su personaje es contratado para dar vida a este último en esa ficción interna.

García Bernal encarna a su vez a un socorrista cubano, cuyo destino cambia cuando salva a un acaudalado empresario mexicano y acaba trabajando para él y casándose con su hija. En esa nueva vida, no todo es lo que parece.

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"Esta película es muy divertida. Trabajar con Gael como director lo hace aún más divertido. Él te da la libertad de jugar y de aportar si es necesario, pero también hay una estructura que hace que la filmación vaya adelante", añadió Martin.

El rodaje de sus escenas duró un día. "Pero me dejó un buen sabor de boca... Vi la película y me sigue dando más. Cada vez que la ves te va a seguir dando cosas", señaló, subrayando que nunca dudó a la hora de responder a la llamada de García Bernal: "En ningún momento me pasaría por la mente decirle que no a trabajar con alguien como él".

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Martin apuntó que le gusta "que todo fluya": "Las decisiones de hace diez años jamás serán las de ahora. (...) Somos artistas, creo que podemos ser muy, muy, muy, muy rígidos. Hay que estar con la mente abierta. Y aparte tenemos hijos, que nos cambian la vida diariamente con unas cosas y unas historias que tú dices 'Espérate, yo no pensaba así'. Tenemos que estar abiertos".

La proyección de 'Hombre al agua' se enmarca en la 83 edición de la Mostra, que se celebra del 2 al 12 de septiembre y que entre sus 21 películas en competición incluye cintas como 'Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson. EFE

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(foto)(vídeo)