AMP. George Russell (Mercedes) supera a Charles Leclerc (Ferrari) y lidera los libres en Monza

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El piloto inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del Mundial en el Autódromo Nacional de Monza, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y su compañero, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Carlos Sainz (Williams) fue decimoséptimo y Fernando Alonso (Aston Martin), decimonoveno.

El británico superó por una décima (1:22.559) a Leclerc (1:22.679) y a Antonelli (1:22.700), y fue tres décimas más rápido que los otros tres favoritos. Y es que hubo una notable diferencia entre Mercedes, Ferrari y McLaren, y el resto -a casi ocho décimas-. Así, Lando Norris (McLaren) fue cuarto; Lewis Hamilton (Ferrari), quinto; y Oscar Piastri (McLaren), sexto.

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El primero en marcar un tiempo a tener en cuenta en estos Libres 2 fue Antonelli, que ya avisó de que ayudará a su compañero a hacer un buen tiempo en calificación debido a su sanción para el domingo, cuando saldrá último por cambiar el motor. Ese crono fue de 1:23.417 con el duro, con el inglés a solo 17 milésimas, en una demostración de que en la primera sesión se guardaron muchas armas.

Durante toda la sesión, tanto Russell como Antonelli fueron compartiendo el puesto en lo más alto en la tabla de tiempos, hasta que el inglés marcó el tiempo definitivo. Solo Leclerc pudo acercarse al británico, dentro de un grupo de favoritos de seis pilotos separados por seis décimas de los 'mortales'.

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Ese grupo con el resto de la parrilla lo dominó Arvid Lindblad (Racing Bulls), que fue el mejor de la familia Red Bull, por menos de una décima sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) al que no se le vio cómodo en todo el día y solo pudo ser noveno. También le superó Olie Bearman (Audi) y Yuki Tsunoda (Racing Bulls) cerró el 'top 10'.

Como en la primera sesión, que tuvo mucha menos miga, los españoles sufrieron mucho. Fernando Alonso no salio hasta pasado el primer tercio de sesión y su mejor tiempo fue 1:25.027 para acabar decimonoveno. Mientras que Carlos Sainz se quedó decimoséptimo a 1,3 segundos de la cabeza, con un crono de 1:23.900.

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En la primera sesión, Leclerc, ganador del GP en el 'Templo de la Velocidad' en 2024, marcó el mejor tiempo con un 1:23.008, liderando el doblete de Ferrari, con Russell cerrando el 'top 3'. Sin embargo, fue una sesión que no permitió dejar demasiadas conclusiones, ya que los equipos no mostraron todas sus cartas, en un circuito en el que será clave la gestión eléctrica y, en calificación, los rebufos en las largas rectas características de Monza.

Entonces, fue Russell quien comenzó en lo más alto de la tabla, al bajar de 1:24 y sacándole tres décimas al McLaren de Lando Norris y medio segundo a Lewis Hamilton y su Ferrari con neumáticos duros. Este primer tercio se sesión estuvo marcado por un 'Safety Car' y posterior bandera roja provocada por Colton Herta (Cadillac), que se quedó parado por una avería.

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En la reanudación, Leclerc marcó el mejor tiempo ya con gomas medias y un crono de 1:23.0, por delante de su compañero Hamilton, también con los neumáticos amarillos, y Russell, que sí montó el blando. Estas tres posiciones ya no se movieron más en la sesión, ya que al final se dedicaron a rodar en registros de carrera. Por detrás, Arvid Lindblad y Franco Colapinto (Alpine) pugnaron por liderar la zona media en estos Libres 1.

Por detrás del 'top 3', Liam Lawson (Red Bull) fue cuarto superando al líder del mundial y piloto local, Kimi Antonelli (Mercedes), que el domingo saldrá el último al cambiar su unidad de potencia, tan importante en un circuito como Monza. Además, Norris fue sexto; Lindblad, séptimo; Gabriel Bortoleto (Audi), octavo; Colapinto, noveno; y Paul Aron (Alpine), décimo.

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Para los españoles, se comenzó a ver que Monza será una pesadilla y deben activar el modo supervivencia. Sainz se dedicó a obtener datos para el equipo y finalizó la sesión decimosexto, ligeramente por detrás de Luke Browning, que sustituyó a Alex Albon. Y Fernando Alonso, en una jornada de muchísimo calor, acabó decimoctavo.