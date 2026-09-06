Al menos tres muertos en nuevos ataques rusos en Ucrania

06/09/2026 Ataque ruso en Dnipró (Ucrania). Al menos tres personas han muerto este domingo en nuevos ataques rusos sobre Ucrania, aunque en territorios alejados de la región de Kiev, protegida por una tregua de tres días coincidiendo con la visita de mediadores estadounidenses a la capital ucraniana. POLITICA EUROPA UCRANIA GOBIERNO REGIONAL DE DNIPRÓ

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Al menos tres personas han muerto este domingo en nuevos ataques rusos sobre Ucrania, aunque en territorios alejados de la región de Kiev, protegida por una tregua de tres días coincidiendo con la visita de mediadores estadounidenses a la capital ucraniana.

El ataque más grave ocurrió el sábado en Dnipró, donde dos personas han muerto y cuatro más han resultado heridas en un ataque contra una gasolinera, según el último balance oficial publicado este domingo. El gobierno regional ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 33 años herido en el aatque y que había sido hospitalizado.

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Por otra parte, un hombre de 24 años ha muerto por el impacto de un proyectil ruso en Jersón, según ha informado el gobierno regional. Concretamente el ataque ha ocurrido en el distrito Central de Jersón.

Por su parte, las autoridades rusas han informado de la muerte de al menos tres civiles y cuatro personas más heridas en ataques ucranianos sobre la provincia rusa de Bélgorod durante las últimas 24 horas.

"Tres civiles han muerto trágicamente en ataques dirigidos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mis sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", ha publicado en redes sociales Alexander Shuvaev, gobernador de Bélgorod, una región fronteriza con Ucrania.

Otras cuatro personas han resultado heridas en los ataques en los ataques en los distritos de Bélgorod, Volokonovski, Graivoronski y Shebekinski. Una de ellas está grave.

Mientras, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de un ataque contra la refinería de Riazan Oil, contra el aeropuerto de Rostov del Don y contra tres instalaciones de defensa antiaérea rusas. Sobre la refinería han indicado que se ha producido un incendio en las instalaciones y han denunciado que la refinería servía para dar apoyo a las Fuerzas Armadas rusas en su "agresión".

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También aseguran que se ha producido un incendio cerca del aeródromo de Rostov del Don y destacan que han atacado dos sistemas antiaéreos Pantsir S1 y un radar en Podliot. Por último, anuncian la destrucción de una torre de comunicaciones rusa en Perm obra de "partisanos".

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 108 drones contra el país, antes de asegurar que 82 han sido destruidos. Por contra, ha confirmado impactos en once ubicaciones y ha alertado de que "el ataque continúa, dado que sigue habiendo drones en el espacio aéreo".

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Moscú, mientras, ha dado cuenta este domingo del derribo de más de 250 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra diversos puntos del país. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un mensaje en redes sociales que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado 258 aparados durante las últimas doce horas sobre varias regiones del país, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Sin embargo, durante las últimas horas no se han registrado ataques contra las capitales de Rusia y Ucrania, Moscú y Kiev, respectivamente, en el marco de un nuevo desplazamiento de los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, para intentar impulsar un proceso de paz que ponga fin al conflicto.

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