Francia y Corea reúnen a la industria de la animación en cumbre con 180 figuras del sector

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París, 6 sep (EFE).- Francia y Corea del Sur reunirán este lunes a la industria de la animación (en especial del cine y los videojuegos) para reflexionar de manera multilateral sobre el futuro en la era de las pantallas y la inteligencia artificial (IA), con la presencia de 180 grandes personalidades del sector.

Entre ellas figurarán el consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos; la presidenta de The Walt Disney Company, Dana Walden; la de NBCUniversal, Donna Langley; y el de Sony Pictures, Thomas Rothman.

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La reunión, bautizada Cumbre Lumière en honor a los hermanos franceses inventores del cinematógrafo y celebrada en Saint-Paul-de-Vence (a las afueras de Niza), estará copresidida por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

La cita busca ser una plataforma multilateral de acción para abordar las transformaciones estructurales del cine, la creación audiovisual y los videojuegos, entre ellas el impacto de la pospandemia en el sector, las huelgas de Hollywood, los cambios en el consumo y el auge de las plataformas, la IA, la financiación y el debilitamiento de las salas de cine.

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"Hemos construido una civilización basada en las imágenes. No debemos resignarnos a ver cómo se deteriora. Las mismas pantallas que se han convertido en parte del problema también pueden aportar la solución: mayor acceso, mayor variedad, nuevas formas de creación, nuevos encuentros entre culturas", manifestó Macron este domingo en un editorial publicado en Variety.

En la reunión estarán representados 55 países, con una quincena de ministros de Cultura presentes, y habrá 22 sesiones de trabajo y conferencias que girarán en torno a temas como el uso de las nuevas herramientas tecnológicas de creación, la educación sobre la imagen, los nuevos modelos de financiación y alianzas de mercado, la reconstrucción de los vínculos con el público o la sostenibilidad.

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"La pantalla en sí misma no es nuestro enemigo. Ha aportado cosas extraordinarias a nuestras vidas. Nunca antes tanta gente había tenido acceso a tantas películas, ideas y culturas distintas a las propias. Para todos nosotros está claro que una pantalla puede educar, conectar e inspirar", opinó en su tribuna Macron.

La Cumbre Lumière aspira así a ser una plataforma estratégica para forjar desde el multilateralismo el futuro de la imagen animada y será también, según indicó el Gobierno francés al anunciar el evento en julio, la ocasión "de demostrar con hechos el atractivo renovado de Francia en los ámbitos del cine, las series, la animación y los videojuegos".

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También se buscará "poner en valor los activos, tanto industriales como culturales, que Francia ofrece para construir el futuro del cine y de la imagen animada", ya que el país europeo es el tercer mayor mercado cinematográfico, solo por detrás de Estados Unidos y China.

En representación de España acudirá la subsecretaria de Cultura del Gobierno, Carmen Páez Soria, y también estará presente Maialen Beloki, directora del Festival de Cine de San Sebastián.

Desde Latinoamérica, que contará con poca representación en la cumbre en comparación con Europa, Asia, Norteamérica y África, viajarán personalidades como Paulo Marinho, consejero delegado de Globo (Brasil), o Claudia Triana de Vargas, responsable de Proimágenes (Colombia).EFE