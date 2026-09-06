Cuatro campeones en cuartos por la reconquista de la Sudamericana

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Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 6 sep (EFE).- La fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana, la más variopinta en la historia del torneo, reunirá desde este martes a un equipo colombiano, uno uruguayo, otro peruano, apenas a Boca Juniors como representante argentino, pero mantendrá la supremacía brasileña con cuatro ases.

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Como si fuera poco, cuatro campeones: Boca Juniors, São Paulo, Independiente Santa Fe y Cienciano, se encuentran con la posibilidad de ir por la reconquista del torneo.

El Independiente Santa Fe que dirige el uruguayo Pablo Repetto, es el único representante colombiano, y Vasco da Gama, uno de los cuatro brasileños, abrirán la programación este martes en el estadio El Campín de Bogotá.

El Cardenal, equipo campeón de la Sudamericana en 2015, viene de dar un golpe sobre la mesa al apear al argentino River Plate en un partido en el que hubo 22 penaltis y en el que brilló su portero Weimar Asprilla al atajar uno y convertir el decisivo para que Santa Fe superara al Millonario por 8-7.

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Santa Fe se convirtió en el único club colombiano que continúa vivo en competencias internacionales, y alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de ocho años.

Vasco da Gama, que es entrenado por el portugués Pedro Emanuel, viene de eliminar al Olimpia paraguayo por un global de 4-1.

A segunda hora, este mismo martes, se medirán en La Bombonera dos de los campeones de la Copa Sudamericana: el Boca Juniors de Rodolfo Arruabarrena y el São Paulo de Dorival Júnior.

Boca, que reinó en 2004 y 2005, avanzó con suficiencia a cuartos al dejar atrás al paraguayo Recoleta con un global de 7-1. Se impuso en casa por 3-1 y cerró a domicilio con un 0-4, mientras su rival, absoluto en 2012, igualó 1-1 con el Bolívar en La Paz y en Brasil lo superó por 3-1.

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El Xeneize y el Tricolor se enfrentaron 12 veces en torneos de la Conmebol, con cinco victorias de Boca, cuatro de São Paulo y tres empates. Pese a que entre los dos equipos suman nueve títulos en la Libertadores, nunca se vieron las caras en dicho torneo.

Estos cuartos de final marcarán su segundo compromiso en la Copa Sudamericana y el reencuentro después de 19 años ya que en el 2007, en octavos, Boca se impuso por 2-1 a Sao Paulo en Argentina y luego en Brasil el Tricolor ganó por 1-0 y avanzó por la regla del gol como visitante.

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El Santos, que dirige Alexi Stival 'Cuca', recibirá este miércoles en Vila Belmiro al Atlético Mineiro, del argentino Eduardo Domínguez, en un encuentro que marcará la despedida obligatoria de un brasileño.

El equipo en el que jugó Pelé y en el que ahora juega Neymar sacó del camino en octavos al ecuatoriano Macará por un global de 2-1, y el Galo superó al Bragantino, otro brasileño, por un global de 3-2.

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Neymar, su gran figura, está en duda para la serie tras sufrir molestias musculares en el isquiotibial derecho. Pero Santos sí podrá contar con Gabriel Barbosa 'Gabigol', quien es además uno de los goleadores del torneo con cinco dianas.

El único campeón peruano de la Copa Sudamericana, Cienciano, que conquistó el torneo en el 2003 en la segunda edición, se las verá en casa este jueves ante el uruguayo Montevideo City Torque.

La formación peruana, del argentino Horacio Melgarejo, confía en su capacidad para tumbar rivales en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, a 3.400 metros de altitud, en el que goleó 6-1 al Botafogo, con tres goles de Matías Succar, lo que le valió para avanzar a cuartos pese a perder por 1-0 en Río de Janeiro.

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Montevideo City Torque es dirigido por el uruguayo Marcelo Méndez y eliminó al argentino Tigre. Tiene entre sus filas al otro artillero del torneo, el delantero de 26 años Salomón Rodríguez, quien también ha anotado cinco goles.

- Partidos de ida de cuartos de final:

08.09: Independiente Santa Fe (COL) - Vasco da Gama (BRA)

08.09: Boca Juniors (ARG) - Sao Paulo (BRA)

09.09: Santos (BRA) - Atlético Mineiro (BRA)

10.09: Cienciano (PER) - Montevideo City (URU)

EFE

car/hbr

(foto)