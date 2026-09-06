Declarado un incendio forestal en Culleredo, que el Ayuntamiento liga al lanzamiento de fuegos artificiales

06/09/2026 El alcalde de Culleredo (A Coruña) acude al incendio declarado en el monte Costa este domingo, a 6 de septiembre de 2026.. Culleredo (A Coruña) ha registrado en la tarde de este domingo un incendio forestal, que se inició a las 14.18 horas en el monte Costa. Según el Ayuntamiento, todo apunta a que fue causado durante el lanzamiento de los fuegos artificiales de las fiestas patronales de la parroquia homónima, que se están celebrando este fin de semana. SOCIEDAD AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO

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Culleredo (A Coruña) ha registrado en la tarde de este domingo un incendio forestal, que se inició a las 14.18 horas en el monte Costa. Según el Ayuntamiento, todo apunta a que fue causado durante el lanzamiento de los fuegos artificiales de las fiestas patronales de la parroquia homónima, que se están celebrando este fin de semana.

Por el momento, la Consellería do Medio Rural no dispone de una estimación provisional de la superficie calcinada. En el lugar están trabajando tres agentes, ocho brigadas, tres motobombas y cuatro helicópteros. Los Bomberos del Consorcio Provincial, la Policía Local y la Guardia Civil complementan al dispositivo autonómico movilizado.

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El fuego no ha afectado a ninguna vivienda de Cillobre, el núcleo más próximo a él, aunque en algún caso se recomendó a los residentes el desalojo temporal por precaución ante la humareda, según informan fuentes municipales.

El alcalde, José Ramón Rioboo, se personó en el operativo a los pocos minutos de declararse el incendio, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Carlos Iglesias, y del edil de Turismo, Mario Iglesias. En torno a las 16.30 horas, el regidor indicó que el fuego se encuentra bajo control y que los efectivos continúan con las labores de mojado de la zona.

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