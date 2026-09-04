Ucrania ataca depósitos de petróleo y baterías antiaéreas en el sur de Rusia

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Moscú, 4 sep (EFE).- Ucrania atacó este viernes con drones una base de depósitos de petróleo y baterías antiaéreas rusas en la ciudad balneario de Sochi y la localidad aledaña de Sirius, según informaron las autoridades locales y medios independientes.

"En la ciudad de Sochi y la localidad de Sirius las defensas antiaéreas repelen un ataque masivo de drones contra la infraestructura civil. Hay restos de drones en varios lugares. Según datos previos, no hay heridos", informó el servicio de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar en Telegram.

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Las autoridades indicaron que "se desató un incendio en una base de depósitos de petróleo".

Además los ventanales de varios edificios de vivienda resultaron dañados. Se desataron varios incendios pequeños en el sector residencial que fueron rápidamente sofocados.

El Gobierno local no puntualizó a quién pertenece la base de depósitos, pero los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ señalan que se trata de una instalación de las petroleras rusas Lukoil o Rosneft.

Ambos canales ucranianos también señalaron que los drones atacaron baterías antiaéreas rusas con sistemas S-300 o S-400, una información no confirmada por las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana del derribo de 490 drones ucranianos de ala fina sobre 19 regiones, la anexionada península de Crimea y el mar Negro. EFE