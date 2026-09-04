El Gobierno expondrá hoy en el CPFF su plan de financiación, con las CCAA en contra, salvo Cataluña y Canarias

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El Gobierno expondrá este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de reforma de financiación autonómica, que cuenta con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

Y es que el Ministerio que dirige Arcadi España ha convocado este viernes a las comunidades de régimen común para someter a votación su plan de financiación autonómica, aunque los 'populares', Castilla-La Mancha y Asturias han avanzado su rechazo a este plan por estar previamente negociado de manera bilateral con ERC.

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Este es el argumento principal que esgrimen la mayoría de las regiones para justificar su voto en contra después de que Hacienda les remitiera hace unas semanas el borrador de su propuesta para reformar el sistema de financiación.

PLANTÓN DE MADRID

En la tarde previa al Consejo de Política Fiscal, la Comunidad de Madrid ha anunciado que no acudirá a la cita programada para este viernes, justificando su plantón en que la propuesta de reforma de financiación está pactada "de manera bilateral".

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Es más, la Comunidad de Madrid ha trasladado su posición al PP nacional y al resto de consejeros 'populares'. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión", señalan desde el Gobierno de Ayuso.

Sin embargo, varias regiones del PP ya han adelantado que acudirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes, que llevaban reclamando desde hace varios meses. De hecho, la cita para hablar de financiación estaba prevista para julio, pero se trasladó a septiembre a petición de los 'populares' por la situación de los incendios.

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Ante esta postura de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Hacienda ha lamentado que finalmente no acuda a esta cita y considera "irresponsable" su llamamiento al resto de comunidades autónomas para boicotear la reunión.

LAS DOS CCAA DEL PSOE, EN CONTRA

En cualquier caso, el Gobierno socialista de Emiliano García-Page volvió a reiterar hace unos días su rechazo al modelo de financiación autonómica alegando que está "consensuado con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma y que perjudica algo" que para su gobierno "es fundamental, porque no garantiza el principio de igualdad".

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Por su parte, Asturias rechazará la propuesta al entender que es "injusta" y que no cumple con los preceptos asumidos por el Principado en los sendos acuerdos de la Junta General, de 2020, y de la Declaración de Santiago, de 2021. También critican que este modelo no otorga al envejecimiento o la orografía el peso que deben a la hora de realizar el cálculo de la población ajustada, pese a su impacto en el coste de la prestación de los servicios públicos.

FEIJÓO AVANZA EL 'NO' DEL PP AL GOBIERNO

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado en una entrevista con Europa Press su rechazo al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno porque, a su juicio, solo busca la "supervivencia" de Pedro Sánchez.

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Tras asegurar que se trata del "antimodelo", Feijóo cree que un Ejecutivo que está "en fase terminal" no está "habilitado" para aprobar el nuevo sistema.

"Primero, no es un modelo, es un sistema de supervivencia; segundo, el Gobierno va a repartir un dinero que no tiene, no tiene los Presupuestos del Estado; y tercero, es un modelo diseñado por un partido independentista de Cataluña", sostiene Feijóo.

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CON CATALUÑA Y CANARIAS A FAVOR

Por contra se sitúan Cataluña y Canarias, que previsiblemente votarán a favor de este nuevo modelo de financiación autonómica y permitirán al Gobierno que el plan que inició María Jesús Montero pueda llevarse al Consejo de Ministros.

El Gobierno catalán de Salvador Illa ha salido en varias ocasiones en defensa de este nuevo modelo de financiación autonómica tras el pacto con ERC, reivindicando que no va contra nadie y que puede favorecer a todas las comunidades.

Por su parte, Canarias asegura que su voto será favorable al plan de financiación autonómica siempre que se cumplan dos condiciones relacionadas con sus singularidades y con recibir las partidas previstas.

UN PASO PREVIO PARA LLEVARLO AL CONSEJO DE MINISTROS

En cualquier caso, la cita servirá para debatir y someter a votación la propuesta elaborada por el departamento, un paso previo a que pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados.

La intención del Ministerio que dirige Arcadi España es que el texto obtenga el visto bueno del Consejo este viernes para elevarlo posteriormente al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso.

Al disponer el Gobierno del 50% de los votos en este órgano multilateral, tan solo necesitará el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta, un apoyo que previsiblemente llegará de Cataluña y de Canarias.