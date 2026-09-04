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Japón donará 2 millones de dólares en ayuda a Colombia por el terremoto

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Tokio, 4 sep (EFE).- El Gobierno japonés anunció este viernes que donará dos millones de dólares (1,72 millones de euros) en asistencia humanitaria a Colombia para hacer frente a las consecuencias del gran terremoto que sacudió el país el pasado 10 de agosto y que dejó más de 300 muertos.

"Mediante esta ayuda de emergencia, el Gobierno de Japón proporcionará asistencia humanitaria en sectores clave —incluidos la alimentación, la salud y el alojamiento— a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)", detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores japonés.

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En concreto, Japón destinará un millón de dólares a alimentación a través del PMA, medio millón a servicios sanitarios a través de la FICR, y otro medio millón a refugios a través de la OIM.

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejó 331 fallecidos, 4.519 heridos, 136 desaparecidos y 466.606 personas afectadas en 16 departamentos y 494 municipios.

Además, 201.005 viviendas resultaron dañadas y otras 36.336 destruidas, según el balance más reciente de las autoridades.

La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta del país y golpeó especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y otros territorios del centro y suroeste, donde miles de familias continúan a la espera de asistencia y de la reconstrucción de sus hogares. EFE

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