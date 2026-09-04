TCL estrena los primeros móviles con pantalla NXTPAPER AMOLED y amplía su ecosistema de electrodomésticos con IA

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TCL ha presentado sus novedades en lo referente a su ecosistema tecnológico conectado, entre las que se incluye su tecnología AMOLED NXTPAPER de los teléfonos móviles TCL P80, sus tablets TAB A1, y un amplio conjunto de nuevos productos en las áreas de electrodomésticos y sonido, además de la oferta para niños con el nuevo reloj infantil TCL Kids Watch K5 junto al nuevo concepto TCL Tbot K5, como un compañero asistente.

En la feria IFA 2026 que se celebra en Berlín estos días, TCL, bajo el lema 'AI Inspired Life', ha dado a conocer una gama muy amplia de productos que tocan parte del amplio abanico de dispositivos tecnológicos a los que se enfrenta diariamente cualquier persona en su día a día.

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"En IFA 2026, mostramos cómo la IA puede hacer la vida cotidiana más simple, más inteligente y más conectada", ha dicho el director de Marketing de TCL Europe, Stefan Streit, para recalcar que para TCL "no se trata de la IA por la IA, sino de crear experiencias que realmente ayuden a las personas a ver contenido, comunicarse y vivir mejor", a la vez que hacen que "la tecnología avanzada sea más accesible para todos".

En una de las áreas en las que TCL es experto, como son los televisores y pantallas, la compañía ha anunciado la tecnología NXTPAPER AMOLED, que estrena la serie TCL P80 de teléfonos móviles con el sistema operativo Android y que combina los colores vivos y el profundo contraste conocido de los paneles AMOLED con la tecnología NXTPAPER, que reduce los reflejos y la exposición a la luz azul.

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La serie TCL P80 consta del TCL P80 Ultra, que destaca por su cámara periscopio de 50 Mpx con zoom 3x y la pantalla NXTPAPER AMOLED de 6,83 pulgadas (resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz); el TCL P80 Pro, con la misma pantalla y una batería de 5.800 mAh y hasta 512 GB de almacenamiento; y el tercero de la serie, el TCL P80, con pantalla AMOLED (1,5K).

Además, TCL ha ampliado su gama de dispositivos móviles con cuatro tabletas con pantalla AMOLED: la TAB A1 y la TAB A1 NXTPAPER de 11 pulgadas, y la TAB A1 Plus, con una versión NXTPAPER de 12,2 pulgadas.

Esta última llega con pantalla de 12,2 pulgadas (resolución 2,4K, relación de aspecto 3:2 y tasa de refresco de 120 Hz) y un conjunto de características como su chip Snapdragon 4 Gen 2, la batería de 10.000 mAh (carga de hasta 33 W), y la tecla NXTPAPER, que permite distintos modos de visualización.

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El ecosistema de dispositivos inteligentes incorpora el TCL Kids Watch K5 para niños y familias con la idea de mantenerse conectados con 4G, videollamadas, seguimiento de ubicación, zonas seguras, modo escolar y función SOS. Un reloj que se complementa con el TCL Tbot K5, como compañero de escritorio con IA que interactúa con el niño cuando se está cargando el 'smartwatch'.

TELEVISORES Y SONIDO

TCL, número uno mundial en venta de televisores Mini LED en 2025 con el 31,1 por ciento de cuota, ha expuesto en Berlín sus principales novedades en lo que lleva de año, como la tecnología SQD-Mini LED con el TCL X11L como máximo exponente, que se caracteriza por sus hasta 20.736 zonas de atenuación y hasta 10.000 nits de brillo máximo (cubre el 100 % del espacio de color BT.2020).

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En la IFA 2026 también ha mostrado la serie C8L, que destaca por sus 6.000 nits de brillo, 4.032 zonas de atenuación y el sonido de la firma Bang & Olufsen con Dolby Atmos para convertirse en una serie pensada para el entretenimiento familiar premium.

TCL también ha mostrado la serie C7L como la ideal para el 'gaming', deportes y 'streaming' (144 Hz nativo, 3.000 nits de brillo y 2.176 zonas de atenuación), junto a la TCL A400 Pro NXTVISION (una pantalla de arte centrada en el diseño de interiores) y los modelos RGB-Mini LED (RM9L y RM7L), que destacan por la tecnología RGB Precise Dimming para un control superior del color.

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En audio, hay tres novedades. La primera es la barra de sonido insignia TCL Q95K, que destaca por su sistema de 11.1.4 canales con 22 altavoces (compatible con Dolby Atmos y DTS:X); la barra de sonido TCL A65K, con diseño ultrafino de 50 mm de grosor; y el altavoz inalámbrico Z100 Free Sound con 1.1.1 canales y 170 W de potencia de pico del audio que se caracteriza por su tecnología inalámbrica Dolby Atmos FlexConnect, que permite la libre ubicación de los altavoces por el espacio.

PANTALLAS GAMING

La oferta de TCL en el 'gaming' es más que lógica por su experiencia en televisores con la inclusión de cuatro monitores también pensados para la producción. El primero es el TCL 32X3A de 32 pulgadas (disponible también en 27'') con tecnología OLED+; el TCL 27C2A Premium QD-Mini LED de 27 pulgadas con equilibrio en el detalle y rendimiento para juegos en modo dual; y los TCL 27P2A y 25P2A Pro Mini LED, enfocados también en la velocidad y la nitidez, a los que se suma uno de 25 pulgadas.

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ELECTRODOMÉSTICOS CON IA

En lo que respecta a las novedades de electrodomésticos para el hogar, con productos centrados en la eficiencia, el espacio y la IA, el refrigerador TCL Dual Cooling evita los olores y mantiene los alimentos frescos gracias a sus circuitos de refrigeración separados para el frigorífico y el congelador, la zona convertible por IA que ajusta de 5°C a -20°C, la máquina de hielo automática y el dispensador de agua.

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Un frigorífico muy completo que abre el paso a la P9 AI SuperDrum Ultra Tower, una lavadora-secadora vertical capaz de ajustar el lavado según la carga, tipo de tejido y nivel de suciedad, seguido por el TCL FreshIN 3.0, que ofrece al usuario una monitorización del aire en tiempo real con la filtración de cuatro capas QuadruPuri, y el TCL VoxIN, que aporta comandos de voz sin conexión en la categoría de la climatización.