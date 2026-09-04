04/09/2026 Juls Janeiro recibe nuevos muebles en su casa con una gran sonrisa y su look más explosivo. La 'desaparición' de Julia Janeiro en los últimos días, en los que ha optado por mantenerse lejos del foco mediático tras regalarnos momentazos en su guerra contra Belén Esteban con frases que van camino de pasar a la historia de la televisión como "Belén es un meme televisivo", o "mi madre me dice chocho eres perfecta", se debe a que estaría ultimando los detalles del exclusivo ático -valorado en más de 600.000 euros- que adquirió a las afueras de Madrid en junio y en el que estaría completamente instalada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La 'desaparición' de Julia Janeiro en los últimos días, en los que ha optado por mantenerse lejos del foco mediático tras regalarnos momentazos en su guerra contra Belén Esteban con frases que van camino de pasar a la historia de la televisión como "Belén es un meme televisivo", o "mi madre me dice chocho eres perfecta", se debe a que estaría ultimando los detalles del exclusivo ático -valorado en más de 600.000 euros- que adquirió a las afueras de Madrid en junio y en el que estaría completamente instalada.

Un dúplex de más de 100 metros cuadrados con una gran terraza que todavía estaría amueblando, como muestran estas imágenes exclusivas en las que vemos a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario recibiendo en la puerta de su urbanización a los operarios encargados de llevarle sus adquisiciones para dejar su nuevo hogar -del que ya ha compartido algunas estancias en redes sociales- a su gusto.

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De lo más sonriente y presumiendo de su cercanía y simpatía con los trabajadores, a los que estrechó la mano antes de que subiesen a dejar los muebles a su casa, Juls nos ha vuelto a sorprender con su look deportivo más explosivo. Y es que tras reconocer que se estaba planteando lanzar su propia colección de conjuntos para ir al gym -ya que es una apasionada del deporte para esculpir su silueta y la mayoría de las veces que la ha pillado la prensa ha sido cuando iba a un gym cercano a su domicilio, luciendo diferentes estilismos en colores tan variados como el rosa, el amarillo vainilla o el azul eléctrico- en esta ocasión ha presumido de cuerpo con un conjunto formado por sujetador de triángulo y mini short en un rojo pasión de lo más favorecedor, aprovechando lo ajustado del pantaloncito para meter su móvil dentro. ¡Dale al play y no te lo pierdas!