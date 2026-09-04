La oposición en Argentina acusa a Milei de hacer uso "oportunista" de la 'causa Malvinas'

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Buenos Aires, 4 sep (EFE).- Diversos dirigentes de la oposición política en Argentina acusaron este viernes al presidente del país suramericano, Javier Milei, de hacer un uso "oportunista" del reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

"No es estrategia geopolítica, es oportunismo electoral", afirmó el diputado peronista Jorge Taiana, exministro de Exteriores y de Defensa de Argentina.

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Taiana cuestionó a Milei, que en la noche de este jueves anunció medidas para acelerar y endurecer las sanciones a petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina, además de promover la instalación de una base militar en el extremo sur del país, en uno de los puntos más cercanos al archipiélago.

"En el año 2022, cuando era ministro de Defensa, iniciamos las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que durante tres años Milei paralizó y hoy, ante el creciente interés de la causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar", dijo el diputado.

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Según Taiana, los anuncios de Milei "llegan tarde", después de "haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido" sobre los "intereses" argentinos.

El también diputado peronista y exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó a Milei por recién ahora destinar fondos a la construcción de la base y por haber ofrecido en 2024 y 2025 "a los Estados Unidos construirla en forma conjunta" y, "contradictoriamente, hace semanas pusieron en venta terrenos aledaños a la base".

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Rossi también se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su disposición a "revisar" la posición de neutralidad de su país en la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

"Milei habla de soberanía y en el mismo discurso justifica que puede hacer lo que dice que quiere hacer por su alianza con Trump. Debería y podría haberlo hecho desde el 10 de diciembre de 2023 por ser el presidente de la Nación argentina", dijo el diputado.

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El diputado de izquierda Nicolás del Caño acusó a Milei de "utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral" (Argentina celebrará comicios presidenciales en 2027) y "prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña".

"El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, es un títere de Trump. Fuera Ingleses de Malvinas. Fuera 'yanquis' de América Latina", expresó Del Caño a través de redes sociales.

Los anuncios de Milei se dieron mientras la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper aceleran el desarrollo de su proyecto Sea Lion, en aguas al norte de Malvinas bajo disputa de soberanía, con el objetivo de iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028, sin la autorización de Argentina.

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La también diputada de izquierda Myriam Bregman cuestionó por su parte la decisión de Milei de enviar al Parlamento un proyecto de ley para crear un Consejo de Seguridad Nacional.

"El anuncio de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional fue acompañado de un pedido de facultades especiales para actuar. Es muy peligroso, porque obviamente no será para perseguir a (Benjamin) Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas", sostuvo Bregman. EFE

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