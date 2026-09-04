Gamero regresa a Millonarios para una fecha de la liga colombiana que se jugará a medias

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Bogotá, 4 sep (EFE).- Alberto Gamero volverá este domingo al banquillo de Millonarios, un año y nueve meses después de su salida, en una de las principales novedades de la novena jornada de la liga colombiana, que tendrá seis partidos este fin de semana y completará su programación en octubre.

El técnico samario, que dejó el equipo el 31 de diciembre de 2024, fue anunciado nuevamente como entrenador de Millonarios tras la salida del argentino Fabián Bustos y tendrá su reestreno frente al Deportivo Pereira en el estadio Deportivo Cali, en Cali, donde el conjunto Matecaña juega como local tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Gamero regresa después de 611 días y de un breve paso por el Deportivo Cali, donde dirigió 29 partidos y salió en marzo pasado por maños resultados.

Su primer ciclo con el conjunto bogotano estuvo marcado por la conquista de la Copa Colombia de 2022, la Liga de 2023 y la Superliga de 2024, logros que ahora intentará reeditar en un equipo que marcha entre los primeros de la clasificación, aunque viene de perder el clásico capitalino 3-2 frente a Santa Fe.

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Millonarios ocupa actualmente la quinta posición con 11 puntos, mientras que Pereira afronta el encuentro desde la parte baja de la clasificación, por lo que el regreso de Gamero supondrá además el reto de mantener al conjunto capitalino en la pelea por los primeros lugares.

La jornada nueve comenzó el jueves con la victoria 3-0 de América sobre Alianza y continuará el sábado con el duelo entre Boyacá Chicó y Once Caldas, seguido por el enfrentamiento entre Santa Fe y Fortaleza y el partido entre Cúcuta y Deportivo Pasto. El día cerrará con Junior-Jaguares.

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El domingo, además del estreno de Gamero al frente de Millonarios, se disputará el encuentro entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas.

La fecha, sin embargo, quedará incompleta. Los partidos Bucaramanga-Medellín, Atlético Nacional-Tolima y Llaneros-Deportivo Cali fueron aplazados y se disputarán en octubre.

La clasificación tiene a América de Cali como líder, con 20 puntos tras ocho partidos, seguido por Medellín (15), Tolima (13), Nacional (12) y Millonarios (11), aunque varios de los equipos de la parte alta tienen encuentros pendientes.

05.09: Boyacá Chicó-Once Caldas, Santa Fe-Fortaleza, Cúcuta-Pasto y Junior-Jaguares

06.09: Internacional de Bogotá-Águilas Doradas y Pereira-Millonarios

07.10: Bucaramanga-Medellín y Nacional Tolima

20.10: Llaneros-Deportivo Cali. EFE