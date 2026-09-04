Meloni celebra que su Gobierno es el más longevo de la historia de Italia y reivindica la coalición de derechas

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha celebrado este viernes que su Gobierno se ha convertido en el más longevo de la historia de Italia, reivindicando la coalición de derechas formada por Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia y que lleva en el poder desde octubre de 2022.

"Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana. Es un dato que acojo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad. Porque la estabilidad no es un récord para exhibir, sino la condición que permite a una nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar", ha señalado la jefa del Ejecutivo italiano en un mensaje en redes sociales tras superar la barrera de los 1.413 días.

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Meloni, quien se convirtió además en la primera mujer en ocupar el cargo, ha reivindicado el trabajo de su Ejecutivo para reducir el desempleo, apoyar las familias y aumentar la seguridad del país.

"Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer", ha indicado, al tiempo que ha recalcado la seriedad en las cuentas públicas y que su Gobierno ha devuelto a a Italia "peso y credibilidad en la escena internacional".

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En este punto ha reivindicado la coalición de derechas, que forma junto a Matteo Salvini y Antonio Tajani, afirmando que la estabilidad es fruto de una "coalición unida, que gobierna con una visión común y que ha elegido estar junta no contra alguien, sino para realizar un proyecto para Italia".

Meloni ha hecho hincapié en que los gobiernos más largos de la historia de Italia son de derechas --el suyo supera a uno de los mandatos de Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005--. "La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la nación, no cuando la única razón para estar juntos es impedir que otros gobiernen", ha recalcado.

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Al tiempo, la primera ministra ha agradecido el apoyo popular logrado en 2022, cuando Hermanos de Italia pasó de ser un grupo minoritario de ultraderecha a ser la principal fuerza del país, y se ha propuesto revalidar el Gobierno el próximo año, cuando Italia vuelva a las urnas.

"Volveremos ante los ciudadanos con lo que hemos hecho, con lo que queda por hacer y con nuestra idea de futuro. Y serán una vez más ellos quienes decidan si merecemos continuar este camino", ha agregado, poniendo de manifiesto que el Ejecutivo italiano seguirá "adelante, con los pies en la tierra y la mirada dirigida al futuro".

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Italia acumula unos 70 gobiernos y más de 30 primeros ministros a lo largo de casi ocho décadas de República, lo que da cuenta de la rotación que ha marcado históricamente el país, con sus Ejecutivos durando, de media, apenas 13 meses.