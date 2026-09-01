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Welcome Incoming Services estrena web corporativa para consolidar su expansión internacional en EMEA y LATAM

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La compañía receptiva Welcome Incoming Services ha presentado este martes su nueva plataforma digital corporativa con el objetivo de reforzar su posicionamiento internacional y optimizar la gestión de sus servicios en los mercados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Latinoamérica (LATAM).

La renovación tecnológica unifica en un único entorno el acceso a sus principales destinos internacionales --Baleares, Canarias, Costa Rica, Egipto, España peninsular, Francia, India, México y República Dominicana-- e integra portales B2B específicos para su red de agencias y colaboradores profesionales.

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Según informó la entidad, que forma parte de la división receptiva de Ávoris, esta reestructuración responde a un plan de armonización digital de las marcas de su grupo matriz para adaptar su arquitectura web y estándares de comunicación a la demanda del sector turístico global.

La nueva arquitectura digital busca agilizar la operativa comercial mediante una navegación intuitiva que centraliza la oferta de traslados, excursiones y asistencia en destino para clientes y socios distribuidores.

El subdirector general de Welcome Incoming Services, David Torrado, explicó que este lanzamiento refleja la dimensión actual de la compañía y busca facilitar el acceso a sus servicios receptivos a escala internacional.

Con esta actualización de sus canales de venta e información, la firma fortalece su infraestructura operativa para acompañar su crecimiento en los mercados donde opera y consolidar la relación con la red de agencias de viajes asociadas.

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