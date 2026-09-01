Rusia advierte a Japón sobre posibles respuestas por maniobras con Estados Unidos

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Moscú, 1 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia extendió una advertencia a la Embajada de Japón en Moscú de cara a las próximas maniobras Orient Shield, con participación de fuerzas japonesas, estadounidenses y australianas, y alertó sobre medidas de respuesta ante estos ejercicios.

"Rusia presentó una advertencia a la Embajada de Japón expresando su preocupación por estas maniobras", informó en rueda de prensa la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

Según la representante de Exteriores, estos ejercicios se celebrarán del 8 al 24 de septiembre en áreas que incluyen la isla japonesa de Hokkaido, "en regiones cercanas a la frontera con Rusia".

"Se informó firmemente a la parte japonesa de la absoluta inaceptabilidad de cualquier actividad militar provocadora cerca de las fronteras del Extremo Oriente de nuestro país", señaló.

Además, Zajárova indicó que "dichos ejercicios implicarán el uso de sistemas de misiles estadounidenses de emplazamiento terrestre Typhon, diseñados para lanzar misiles de alcance medio y corto".

"Se informó claramente a la Embajada de que el despliegue de este tipo de armas en territorio japonés, incluso bajo el pretexto de ejercicios militares, es absolutamente inaceptable, ya que representa una amenaza para la seguridad de Rusia", añadió.

La portavoz de Exteriores señaló que Moscú advirtió a Tokio que Rusia tomaría "contramedidas compensatorias" con el fin de "garantizar un nivel adecuado de su seguridad nacional".

Los ejercicios anuales Orient Shield son los mayores de su tipo celebrados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas de Autodefensas de Japón desde 1982, con la participación periódica de militares de Australia. EFE