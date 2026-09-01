Ascienden a doce los muertos por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, incluidos cuatro en Kiev

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El balance de muertos a causa de la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania ha ascendido a doce, incluidos cuatro en la capital, Kiev, según ha denunciado este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"En total, doce personas han muerto, entre ellas un ciudadano indio, y decenas más han resultado heridas en el ataque", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, que ha recalcado que Rusia ha usado "un número significativo" de drones y misiles balísticos en esta andanada.

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Así, ha especificado que un total de cuatro personas han muerto y trece han resultado heridas, a lo que se suman siete fallecidos a causa de un ataque contra un depósito ferroviario en la región de Kiev. Además, ha habido ataques contra Jersón, Donetsk, Zaporiyia, Járkov, Chernígov, Yítomir, Sumi, Odesa y Dnipropetrovsk.

"Un paso fronterizo con Rumanía ha sufrido daños deliberados, así como otra infraestructura de exportación", ha lamentado Zelenski, quien ha apuntado que hay cientos de trabajadores de emergencia respondiendo a los ataques, que han dejado también daños en edificios residenciales e "infraestructura civil" en varios puntos del país.

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"Rusia siempre planifica sus ataques específicamente para causar la mayor destrucción posible a la población, y solo lo logra cuando sus capacidades de defensa aérea son insuficientes", ha remarcado el mandatario, quien ha reiterado su llamamiento a sus aliados para que aumenten la entrega de "capacidades antibalísticas a Kiev".

En este sentido, ha reiterado que "es fundamental que estas entregas aumenten este otoño". "El número de víctimas del terrorismo ruso depende directamente de cada nuevo paquete de ayuda", ha zanjado el presidente de Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado que Rusia ha lanzado durante las últimas horas 218 drones y más de 25 misiles contra el país, antes de añadir que "las zonas más afectadas por el ataque son las provincias de Odesa y Kiev".

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Además, ha remarcado que los sistemas de defensa antiaérea derribado doce misiles y 187 drones, si bien han confirmado impactos en 28 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras diez áreas. "El ataque continúa, dado que hay más de diez drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

REIVINDICACIÓN DE RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un "ataque masivo" con "armas de precisión y largo alcance" contra objetivos del "complejo militar-industrial y empresas de energía y combustible" en Kiev y la provincia de Kiev, así como contra "infraestructura" en Odesa.

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La cartera ha asegurado que entre las zonas alcanzadas están "instalaciones de almacenamiento de armas y equipamiento militar" en Odesa, así como "un puesto fronterizo y un cruce de ferri" en Orlovka, situada en la frontera con Rumanía.

En el caso de Kiev, Moscú ha dicho que sus tropas atacaron "una empresa" encargada de "producir componentes y cabezas explosivas para los misiles de largo alcance Flamingo", así como otras instalaciones supuestamente implicadas en la fabricación de armamento para el Ejército de Ucrania.

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Asimismo, las autoridades rusas han informado de un incendio y daños en la zona portuaria de Ust-Luga, en el mar Báltico, lugar con relación al cual el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha indicado que los servicios de emergencia están trabajando, mientras se sigue recabando información de las consecuencias de este suceso derivado de un ataque con drones.