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Sale a la luz la causa de la repentina muerte del actor Francesc Garrido a los 56 años

01/09/2026 Francesc Garrido. El mundo de la interpretación está de luto tras el repentino fallecimiento este lunes 31 de agosto del actor Francesc Garrido -uno de los imprescindibles del sector audiovisual en nuestro país- a los 56 años. Con una trayectoria de más de tres décadas a sus espaldas, el catalán triunfó siempre desde un discreto segundo plano huyendo del estrellato y del foco mediático haciendo del oficio su verdadera pasión y brillando gracias a su enorme talento tanto en cine, como en televisión y teatro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
01/09/2026 Francesc Garrido. El mundo de la interpretación está de luto tras el repentino fallecimiento este lunes 31 de agosto del actor Francesc Garrido -uno de los imprescindibles del sector audiovisual en nuestro país- a los 56 años. Con una trayectoria de más de tres décadas a sus espaldas, el catalán triunfó siempre desde un discreto segundo plano huyendo del estrellato y del foco mediático haciendo del oficio su verdadera pasión y brillando gracias a su enorme talento tanto en cine, como en televisión y teatro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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El mundo de la interpretación está de luto tras el repentino fallecimiento este lunes 31 de agosto del actor Francesc Garrido -uno de los imprescindibles del sector audiovisual en nuestro país- a los 56 años. Con una trayectoria de más de tres décadas a sus espaldas, el catalán triunfó siempre desde un discreto segundo plano huyendo del estrellato y del foco mediático haciendo del oficio su verdadera pasión y brillando gracias a su enorme talento tanto en cine, como en televisión y teatro.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969 y formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art, demostró su registro interpretativo en obras de teatro -los que le conocían han revelado que las tablas eran su gran pasión- y muy vinculado al Teatre Lliure participó entre otras en 'Glengarry Glen Ross', 'El mestre i la margarita', o 'Dublinesos (Els morts)'.

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En cine será recordado por sus papeles en películas como 'Mar adentro', 'La ciudad de los prodigios', 'Smoking Room' -con la que ganó la Biznaga de Plata del Festival de Málaga-, 'Te doy mis ojos', 'Alatriste', 'Teresa, el cuerpo de Cristo', 'La adopción', o 'El anfitrión', su último trabajo en la gran pantalla este mismo año.

Pero fue la televisión la que le dio su enorme popularidad gracias a sus trabajos en producciones como 'Gran Reserva', 'El tiempo entre costuras', 'Sé quién eres' -por cuyo papel protagonista estuvo nominado a los Premios Feroz-, 'Isabel', 'La novia gitana', o 'Clanes', y uno de sus últimos trabajos fue la miniserie 'Sira', secuela de 'El tiempo entre costuras' basado en la novela homónima de María Dueñas que se estrenará próximamente en Movistar Plus+.

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Y aunque en un primer momento la Academia de Cine Catalá no reveló la causa de su inesperada y repentina muerte, ha sido este martes cuando se ha confirmado que Francesc Garrido ha fallecido a causa de un infarto.

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