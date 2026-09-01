Pezeshkian afirma que Irán "adoptará inmediatamente medidas recíprocas" si EEUU cumple el memorando de junio

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que Teherán "adoptará inmediatamente acciones recíprocas" si Estados Unidos "regresa a sus compromisos" con el memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán, en medio del aumento de las tensiones y la falta de acuerdo para cerrar el conflicto en Oriente Próximo.

"Declaro de forma explícita que si Estados Unidos vuelve a cumplir sus compromisos en virtud del memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas recíprocas", ha señalado el mandatario en el marco de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en Kirguistán.

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"A diferencia de Estados Unidos, mi país tiene un historial brillante en el cumplimiento de sus compromisos y tratados internacionales, y siempre ha actuado de conformidad con los principios que rigen el derecho internacional", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha reiterado sus acusaciones contra Washington por violar sus compromisos con el memorando "menos de dos semanas después" de su firma, obtenida tras la mediación de Pakistán. "Es obvio que la violación de los compromisos por parte de Estados Unidos ha obtenido una respuesta proporcionada por parte de Irán", ha zanjado.

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El propio Pezeshkian subrayó el lunes que Irán "no busca una guerra", si bien reiteró que "dará una respuesta decisiva" a cualquier ataque, horas después de los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra la isla de Larak, que dejaron al menos dos muertos y llevaron a Teherán a responder con ataques contra intereses estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Estados Unidos anunció la semana pasada una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero.

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