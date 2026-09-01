Pezeshkian dice que si EE.UU. cumple con lo acordado, Irán hará lo mismo "inmediatamente"

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Teherán, 1 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes que si Estados Unidos cumple con los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento de junio, la República Islámica responderá "inmediatamente de manera recíproca".

“Afirmo explícitamente que si Estados Unidos vuelve a cumplir los compromisos contraídos en el Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas recíprocas”, dijo Pezeshkian en un discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, capital de Kirguistán, según la web de la presidencia iraní.

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El mandatario iraní mantuvo que el compromiso de Estados Unidos con el acuerdo firmado el 17 de junio “duró menos de dos semanas” porque Washington “comenzó a plantear exigencias excesivas y a incumplir lo pactado, una actitud que persiste hasta hoy”.

“Es evidente que la violación de los compromisos por parte de Estados Unidos provocó una respuesta proporcional por parte de Irán”, aseguró.

El Memorando de Entendimiento establecía el alto el fuego en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el levantamiento de las sanciones y el cerco a buques y puertos iraníes por parte de Estados Unidos, entre otros puntos.

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Pero el pulso por el control de Ormuz provocó el regreso a las hostilidades y el bloqueo de nuevo de la ruta marítima por la que circulaba el 20 % del crudo mundial antes del comienzo de la guerra el 28 de febrero.

Tras un mes sin ataques, Estados Unidos bombardeó el lunes en la isla de Larak dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, lo que causó la muerte de dos personas.

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Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes. EFE