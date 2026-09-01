Ecologistas en Acción y Fridays For Future exigen al Gobierno que haga público "de inmediato" el Plan de Restauración

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Ecologistas en Acción y Fridays For Future-Juventud por el Clima han exigido este martes al Gobierno que haga público "de inmediato" el Plan Nacional de Restauración, después de que el Ejecutivo lo remitiera el lunes a la Comisión Europea.

En un comunicado conjunto, las organizaciones han crticado que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, en cumplimiento con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, pero "la sociedad sigue sin poder conocer su contenido".

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Así, han asegurado que otros países como Portugal u Holanda publicaron el borrador del Plan Nacional de Restauración antes del 31 de agosto. Por ello, Ecologistas en Acción y Fridays For Future-Juventud por el Clima han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) su publicación "inmediata" y han afeado "la falta de transparencia y participación real que ha marcado todo el proceso".

Según han explicado, "frente a la 'amplia participación pública' que reivindica el Ministerio", ha habido "repetidas reuniones sin acceso a la información técnica necesaria para poder realizar aportaciones de fondo y sin capacidad real de incidir en el contenido del Plan".

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"Tampoco queda claro de qué manera se han incorporado lo recogido en la consulta ciudadana y si se han tenido en cuenta los espacios a restaurar prioritarios para la ciudadanía", sostienen Ecologistas en Acción y Fridays For Future.

"PREOCUPANTE FALTA DE AMBICIÓN"

A su juicio, los "pocos" datos que el Ministerio ha hecho públicos apuntan a "una preocupante falta de ambición". Por ejemplo, indican que en el ámbito marino, el Plan anuncia actuaciones sobre 288 kilómetros cuadrados antes de 2030, "menos de un 1% de la superficie marina estatal".

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"Esta cifra es difícilmente compatible con la magnitud del reto de restauración de los ecosistemas marinos, que establece la restauración de un 30% de los hábitats marinos para 2030", han remarcado.

Respecto a los ríos, las organizaciones señalan que el Gobierno plantea recuperar 65 kilómetros de cursos de agua de flujo libre antes de 2030: "apenas un 2,2% de los 3.000 kilómetros que establece como objetivo su propia Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para ese mismo año y un 0,2% de los 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre que el Reglamento europeo fija como referencia para el conjunto de la UE".

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"España ha pasado de ser uno de los Estados miembros que han defendido con mayor firmeza el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza a presentar ahora un proyecto que, a tenor de los datos publicados, parte de una ambición muy limitada y mantiene importantes lagunas de conocimiento y transparencia", han manifestado.

LA VIDA, EN EL CENTRO

Ecologistas en Acción y Fridays For Future-Juventud por el Clima creen que "el próximo año debe servir para corregir el rumbo hacia una restauración de la naturaleza que ponga en el centro la vida humana y no humana".

Así, han reclamado que el Plan se haga público "de inmediato, que se aborden las importantes lagunas de conocimiento y que se eleve sustancialmente su ambición".

"El Gobierno y las comunidades autónomas deben abrir, antes de su aprobación definitiva en septiembre de 2027, un proceso de participación real y transparente de la sociedad civil, con acceso a la información y capacidad efectiva de incidencia", han concluido.

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