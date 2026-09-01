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Aumentan a dos los muertos por la riada en el Parque Nacional del Gran Cañón, en EEUU

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El balance de víctimas mortales a causa de una riada registrada el sábado en el Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, en Estados Unidos, ha aumentado a dos, según ha confirmado el servicio nacional del parque, mientras continúan las labores de búsqueda para intentar localizar a un desaparecido.

"Continúan las labores de búsqueda y rescate tras las inundaciones en el Parque Nacional del Gran Cañón. Se han recuperado dos cuerpos", ha indicado el organismo en un comunicado en redes sociales, donde ha agregado que "las previsiones meteorológicos podrían afectar el ritmo de las operaciones".

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Las autoridades indicaron en un primer momento que alrededor de 15 personas se encontraban desaparecidas, si bien la mayoría han sido ya localizadas, con una en paradero desconocido, tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.

El suceso tuvo lugar tras una "crecida repentina" que "causó daños significativos a la infraestructura en todo el Cañón Bright Angel", destruyendo "casi todos los puentes peatonales" que cruzan el homónimo arroyo, según especificó el Servicio del Parque Nacional del Gran Cañón.

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