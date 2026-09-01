El Ibex 35 abre ligeramente al alza, en los 19.984 puntos, con el petróleo a más de 91 dólares

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El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes, la primera del mes de septiembre, con un tímido avance del 0,05% que le ha llevado a situarse en los 19.984 puntos tras cerrar el lunes con un retroceso del 0,3% que le hizo perder la cota de los 20.000 enteros.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán intercambiaran este fin de semana ataques por primera vez en un mes, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo después de los descensos registrados en la última semana. De hecho, el Brent cotiza actualmente por encima de los 91 dólares por barril.

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En plena ofensiva económica contra Irán, EEUU atacó este fin de semana dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria de Irán ubicados en la isla de Larek, que, según el Ejército de EEUU, estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, situada en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este martes que Washington ahora está en una fase de, principalmente, "garantizar la libre circulación del comercio" en el estrecho de Ormuz.

"Ahora nos encontramos en una fase en la que gran parte de lo que hacemos consiste, de hecho, es garantizar la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz", ha sostenido el alto funcionario en una entrevista para la cadena Fox.

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Esta madrugada, un superpetrolero saudí, de nombre 'Sidr', ha sido interceptado cuando circulaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz tras activar repentinamente sus sistemas de identificación, según han señalado medios iraníes después de que las autoridades navales de Reino Unido hayan informado, poco antes, de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares".

Los principales medios iraníes han asegurado que este superpetrolero ha sido interceptado mientras transitaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz, una franja meridional del estratégico paso empleada por Estados Unidos para facilitar el tránsito marítimo hacia y desde el golfo Pérsico.

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En concreto, la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, ha indicado sin citar a ninguna autoridad que "el petrolero 'Sidr', con capacidad para transportar dos millones de barriles de petróleo, ha activado repentinamente su sistema de identificación automática mientras transitaba por el estrecho de Ormuz".

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

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Este mismo domingo, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní había afirmado durante la madrugada que un "superpetrolero" quedó "completamente inmovilizado" tras incendiarse por el impacto de dos minas navales mientras "transitaba por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz".

"El destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", indicó, en alusión a las normas impuestas por Teherán, que ciñen al norte del estratégico paso el tráfico naval.

El Ejército de Estados Unidos, con todo, ha tachado de "falsas" esas declaraciones, denunciando en cambio "otro intento de la Guardia Revolucionaria de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación".

EL BRENT, POR ENCIMA DE LOS 91 DÓLARES

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 0,7%, hasta los 86,4 dólares por barril.

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En el terreno macro, los inversores contarán este martes con varias referencias macroeconómicas, como la estimación del IPC de la eurozona del mes de agosto y una batería de PMI manufactureros.

En el plano empresarial, hoy se han conocido, antes de la apertura del mercado, los resultados de eDreams de su primer trimestre fiscal, finalizado el pasado 30 de junio. La compañía registró un beneficio neto de 200.000 euros en el trimestre, frente a las ganancias de 13,6 millones de euros del mismo periodo del año anterior, debido a mayores costes y aumento de las inversiones.

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También se ha conocido que OHLA ha sido condenada al pago de 26,4 millones de euros a dos subcontratistas de la obra del hospital de Sidra, en Qatar, aunque la compañía ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la sentencia dictada por la justicia catarí.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,72%), ArcelorMittal (+1,37%), Acciona (+1,05%), Acerinox (+0,84%) y Endesa (+0,67%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Amadeus (-1,20%), Indra (-1,08%), Colonial (-1,03%) y Puig (-0,60%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban el mes con signo mixto. Mientras París subía un 0,2% en la apertura de este martes, Francfort caía un 0,5%, Londres se dejaba un 0,4% y Milán cedía un 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1603 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,796%.

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