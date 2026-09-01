El personal aeroportuario de Kenia pone fin a una huelga que afectó a cientos de pasajeros

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Nairobi, 1 sep (EFE).- Los trabajadores aeroportuarios de Kenia pusieron fin este martes a una huelga iniciada el domingo que dejó a cientos de pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA, en inglés) de Nairobi, primer aeropuerto de Kenia y uno de los principales de África oriental.

El Sindicato de Trabajadores de la Aviación de Kenia (KAWU) puso fin al parón tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio keniano de Transporte y otros actores del sector para iniciar conversaciones con el objetivo de concluir un acuerdo de negociación colectiva (CBA).

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"En consideración a los acuerdos y compromisos anteriormente mencionados, KAWU suspende la huelga y recomienda a todos sus afiliados afectados que reanuden sus funciones habituales inmediatamente tras la firma del Acuerdo de Reincorporación al Trabajo", indicó un documento firmado conjuntamente por el sindicato y el Ministerio y recogido por medios locales, después de horas de conversaciones que se extendieron durante la noche.

También firmaron el pacto otros actores contra los que se manifestaban los trabajadores: la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) y la Autoridad de Aeropuertos de Kenia (KAA), así como Jambojet, filial de la aerolínea de bandera keniana Kenya Airways.

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"El KAWU y la KCAA procederán inmediatamente a las negociaciones del CBA. La dirección de la KCAA se compromete de buena fe a respetar y aplicar el resultado de las negociaciones", indicó el documento.

El acuerdo fue alcanzado tras conversaciones en las que participaron los ministros de Transporte y Trabajo, Davis Chirchir y Alfred Mutua, respectivamente, además del secretario general del KAWU, Moss Ndiema.

Los trabajadores se quejaban de la incapacidad para alcanzar el citado acuerdo de negociación colectiva con la KCAA, además de la falta de cooperación de KAA y de la aerolínea, y exigían mejores condiciones laborales.

Además del JKIA, también se vieron afectados por el paro otros aeropuertos kenianos, incluyendo el Aeropuerto Internacional Moi de la ciudad costera de Mombasa (sur), el segundo más importante del país.

Numerosos pasajeros varados en el JKIA fueron trasladados a hoteles, aunque otros pasaron la noche del domingo al lunes en el aeropuerto tras los retrasos o cancelaciones de sus vuelos antes de que las aerolíneas comenzaran a gestionar el alojamiento para los viajeros afectados.

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En un comunicado, Kenya Airways informó de que, debido a la huelga de los controladores aéreos en el JKIA, la compañía estaba experimentando "retrasos de más de seis horas", mientras el Gobierno keniano se disculpó ante los viajeros afectados.

"Lamentamos profundamente las molestias causadas a los pasajeros cuyos viajes se han visto interrumpidos", señaló el lunes en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi. EFE

(foto) (vídeo)