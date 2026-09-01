La bolsa española arranca septiembre con una caída de 0,75 % por repunte de la inflación

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Madrid, 1 sep (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,75 % este martes y se alejó notablemente de la cota de los 20.000 puntos, condicionada por el repunte de la inflación en la zona euro (3,3 %) en agosto, por tercer mes consecutivo, y la subida en las rentabilidades de los bonos, en plena escalada de tensiones en Oriente Medio.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 150,1 enteros en la primera sesión bursátil de septiembre, ese 0,75 %, y cerró en los 19.824 puntos. En lo que va de año sube el 14,54 % acumulado.

El selectivo español arrancaba con avances pero pronto se pasaba a un terreno negativo que imperó durante el resto de la sesión bursátil, en la que llegó a tocar un mínimo en los 19.734,7 puntos, con Wall Street a la baja.

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Dentro de los grandes valores, le energética Iberdrola cayó el 0,95 %; la textil Inditex, el 0,86 %; el banco BBVA, el 0,68 %; Banco Santander, el 0,63 %; y Telefónica, el 0,47 %. Se desmarcó la petrolera Repsol, que subió el 2,72 %, como el más alcista del IBEX 35. EFE

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