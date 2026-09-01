Tras medio año de guerra, el OIEA sigue sin poder verificar actividades nucleares de Irán

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Viena, 1 sep (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este jueves de que, tras medio año de hostilidades entre Irán y Estados Unidos, sigue sin poder verificar las actividades nucleares en la República Islámica.

En su más reciente informe técnico sobre Irán, la agencia atómica de la ONU señala que, “ante la falta de acceso a las instalaciones nucleares declaradas”, no puede verificar ninguno de los aspectos más relevantes del programa nuclear iraní.

En ese contexto, destaca que no sabe si Irán ha suspendido sus actividades de enriquecimiento de uranio, un material de doble uso, civil y militar, incluida su investigación y desarrollo (I+D).

Además, los inspectores del OIEA desconocen si Irán ha suspendido todas sus actividades de reprocesamiento de combustible nuclear, ni tienen información sobre el estado actual de las reservas de uranio enriquecido iraní ni de los inventarios de centrifugadoras y otros equipos relacionados.

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El organismo reconoce que los ataques militares contra instalaciones nucleares en Irán, perpetrados por Israel y Estados Unidos en diferentes etapas desde junio de 2025, crearon una “situación sin precedentes”.

Al mismo tiempo, considera que es “crítico” que los inspectores puedan verificar las actividades en Irán lo antes posible, según lo establecido en el acuerdo de salvaguardias (controles) en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado por Irán hace décadas.

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Por eso, el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, insta a Irán a “interactuar con el organismo de forma constructiva para facilitar la implementación plena y efectiva de las salvaguardias en Irán, de acuerdo con el TNP”.

La cooperación entre el OIEA e Irán se interrumpió a finales de junio de 2025, tras la llamada “guerra de los doce días”, en la que Estados Unidos bombardeó una decena de instalaciones nucleares de la República Islámica.

El organismo tampoco ha recibido información por parte de Irán sobre el estado de la mayoría de los lugares donde se encuentran materiales nucleares declarados por Teherán, con la excepción de la planta atómica de Bushehr, atacada al menos cuatro veces entre marzo y abril.

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Por eso, el OIEA no sabe dónde se encuentran, por ejemplo, las reservas de uranio enriquecido, en particular los 440 kilos con una pureza del 60 %, un nivel muy cercano al necesario para fabricar bombas nucleares.

Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales critican desde hace décadas el sofisticado programa nuclear de Irán y temen que su objetivo sea hacerse con armas atómicas, algo que Teherán niega.

El informe de hoy fue emitido a los estados miembros del OIEA de cara a las próxima reunión de la Junta de Gobernadores de la agencia nuclear, que arranca el lunes próximo en Viena.

En ese encuentro se analizará la situación nuclear en Irán, en Siria y también en Ucrania. EFE