Bruselas no ve pruebas de que la crisis de Ceuta fuera provocada por desinformación de actores estatales extranjeros

03/08/2026 Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos. Solo durante la jornada del domingo, los trabajadores y voluntarios de la entidad distribuyeron alimentos a más de 4.500 personas, según han trasladado desde la ONG este lunes a Europa Press. POLITICA Iván Zambrano / Europa Press

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El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha asegurado este martes que no dispone de "evidencia concluyente" que apunte a que la crisis migratoria vivida en Ceuta fuera desencadenada por una campaña de desinformación orquestada por "actores estatales extranjeros", si bien sí ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis en las redes sociales.

"En el caso de Ceuta, vimos intentos por parte de Rusia de explotar la crisis 'online'. Sin embargo, no tenemos evidencia concluyente que sugiera que la crisis en sí fue provocada por desinformación de actores estatales extranjeros", ha señalado un portavoz de Exteriores de la Unión Europea en declaraciones a Europa Press.

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El portavoz ha subrayado que la migración es "un tema sensible" en toda Europa y ha alertado de que se ha registrado "una actividad significativa de desinformación" en redes sociales que busca explotar esta cuestión, "alimentar divisiones y aumentar la polarización".

Asimismo, ha explicado que el SEAE realiza de forma periódica, como servicio a los Estados miembro, "evaluaciones del entorno informativo" en torno a crisis o eventos políticos de relevancia para los intereses colectivos y los objetivos de la UE, y que comparte esa información con los países afectados cuando sus intereses se ven comprometidos.

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