Lucas reaparece tras su complicada operación de nariz

Lucas ha reaparecido públicamente después de someterse a una complicada operación de nariz que llevaba tiempo esperando. El cantante se encuentra ahora en pleno proceso de recuperación y, aunque todavía presenta molestias y tiene que extremar las precauciones para evitar posibles complicaciones, no puede ocultar su satisfacción con el resultado. "Contento, súper contento con el resultado", aseguraba, destacando especialmente el trabajo del cirujano que se ha encargado de la intervención, Sercan Gode, al que define como "una eminencia". Lucas reconoce que en España ningún profesional se había atrevido finalmente con una operación que, según explica, era especialmente compleja.
El artista también ha contado cómo fue el momento de verse por primera vez tras la intervención y, entre bromas, reconoce que se vio "otra vez un poquito más guapo". Aunque todavía tendrá que esperar varios meses para comprobar el resultado definitivo, se muestra muy satisfecho: "Muy contento, la verdad es que muy contento". Lucas explica que lleva unos retenedores que tendrá que mantener durante aproximadamente cinco meses y que todavía tiene la nariz inflamada, por lo que la "revelación oficial" no llegará hasta enero o febrero. Además, ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que la operación no ha afectado a su voz: "Nada que ver, nada, nada en absoluto. Me probé el otro día, me noto que tengo la voz fantástica".
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En cuanto a su recuperación, Lucas reconoce que todavía siente "molestia" y que tiene algunos dolores, por lo que permanece tranquilo en casa siguiendo las indicaciones médicas. El cantante también ha explicado que continuará teniendo seguimiento por parte del equipo que le ha atendido y que el próximo 14 de septiembre volverá a ser revisado en Barcelona. Una etapa en la que asegura haber recibido muchísimo cariño de su familia y de las personas que le rodean, algo que, según confiesa, ha contribuido a mantener su autoestima "buenísima". Sobre Andy, Lucas confirma que no ha recibido ningún mensaje por su parte, aunque está convencido de que "se alegra muchísimo" por él y prefiere no entrar en más detalles para evitar que sus palabras puedan sacarse de contexto.
Esta operación supone también un paso más en una historia que Lucas asegura que algún día contará con detalle. El artista ha recordado que, desde hace aproximadamente un año y medio, su nariz se fue deteriorando progresivamente y que ha permanecido en silencio ante las dudas y especulaciones surgidas en torno a su situación. Precisamente sobre todo lo ocurrido, Lucas prepara una docuserie en la que mostrará cómo lo han vivido él y sus seres queridos: "Trata de eso, de cómo nos hemos sentido mi familia, mi gente más cercana y yo después de todo el ruido que ha habido". Eso sí, deja claro que será abordada "de una forma amable", aunque sostiene que durante este tiempo "se han dicho muchas mentiras".
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