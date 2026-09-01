La serie 'Mal de amores' reivindica a Mastretta y a las mujeres de la Revolución Mexicana

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Ana Báez

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- Al terminar de rodar la nueva serie 'Mal de amores', basada en la novela homónima de la escritora Ángeles Mastretta, la actriz Renata Vaca valoró profundamente la lucha por la liberación de las mujeres en la historia de México, especialmente durante la Revolución Mexicana (1910-1917), cuando la población femenina era relegada por el machismo.

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"El simple hecho de poder vivir sola, decidir si quiero tener hijos, si me quiero casar o no, si quiero estudiar y dedicarme a esto (actuar)", dijo Vaca en una entrevista con EFE al reflexionar sobre las diferencias entre su vida y la de su personaje, Emilia Sauri, protagonista de la serie de siete capítulos que estrenará el próximo 2 de septiembre en Netflix.

Para la joven intérprete, conocida por su participación en 'Saw X' (2023), esta obra literaria y su adaptación audiovisual permiten llenar los huecos que deja la limitada enseñanza de las escuelas del país sobre este periodo de la historia de México.

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Ante estos vacíos, asegura, habría que preguntarnos "qué pasaba en el lugar más íntimo de la Revolución Mexicana, cómo soñaba la gente o a qué renunciaba".

Estos cuestionamientos son cruciales en 'Mal de amores', ya que Mastretta (Puebla, 1946) se hizo esas preguntas en 1996, cuando publicó la novela que la catapultó como una de las primeras autoras en retratar a las mujeres de la Revolución Mexicana que resistieron la falta de acceso a la educación, el trabajo digno y la libertad sexual.

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Treinta años después, la directora Catalina Aguilar Mastretta ('Las horas contigo'), hija de la escritora, revive en la pantalla chica esta historia creada por su madre y que la enamoró a los 13 años.

La trama se centra en Emilia, una mujer que, pese a nacer durante el Porfiriato, crece en una familia liberal que le permite perseguir su sueño de estudiar medicina y enfrentar los vericuetos del amor entre el revolucionario Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes) y el médico Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia).

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Ángeles Mastretta revela a EFE que, hace tres décadas, la furia de Emilia le sirvió para retar al machismo que enfrentaba su generación, pero que hoy también la inspira a dar plena libertad a su hija para adaptar su novela y llevarla a Netflix.

"La furia de Emilia sigue en mí...Un poco me lo impiden los 76 (años), pero la intención es la misma. Nuestra familia (Mastretta) además entiende los diferentes momentos del gozo, porque cuando yo escribí (el libro) era una cosa rara y sigue siendo rara para mucha gente, todavía es un descubrimiento que puedas querer a dos personas a la vez", relata.

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Catalina complementa la idea de su madre y destaca que, al igual que Emilia, creció en una familia que le permitió perseguir su sueño de convertirse en cineasta, pese a la brecha de género que aún persiste en los puestos de dirección cinematográfica.

"Comparto los mismos privilegios que tenía Emilia en aquel momento: una familia a la que no le parece raro que tengas esas ambiciones...Ese es el verdadero privilegio", subraya Aguilar Mastretta.

La adaptación de la directora no sigue la misma cronología del libro, sin embargo, respeta su ambientación, pues gran parte de la serie está grabada en Puebla, y sus personajes entre los que destacan las hermanas Josefa (Diana Bovio) y Milagros Veytia (Cassandra Ciangherotti), Diego Sauri (Miguel Rodarte) y el Doctor Cuenca (Humberto Zurita).

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La serie también evoca la época a través de su musicalización, en la que se cuela 'Cuando nos vemos', una colaboración inédita entre las mexicanas Vivir Quintana y Lila Downs. EFE

(foto)