El sexto submarino de Israel inicia desde Alemania su viaje hacia el país

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Jerusalén, 1 sep (EFE).- El submarino 'INS Drakon', el sexto de la Armada israelí, inició su viaje desde Alemania hacia Israel tras una ceremonia celebrada esta semana en los astilleros de TKMS en Kiel, informó este martes el Ejército israelí en un comunicado.

El director del Ministerio de Defensa israelí, Zeev Landau, calificó el sumergible como "el sistema de armas más avanzado y complejo" del Ejército israelí, según la nota.

El mensaje informa de que el acto marcó el cierre de la fase conjunta de planificación y construcción del sumergible entre Israel y Alemania y el comienzo de su traslado hacia Israel. Durante la ceremonia fue izada la bandera israelí a bordo del submarino.

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El 'INS Drakon' es el tercer y último submarino de la serie Dolphin, equipada con propulsión independiente del aire (AIP), adquirida por el Ministerio de Defensa israelí. Según el Ejército, incorpora tecnologías avanzadas destinadas a ampliar la "flexibilidad operativa" de la Armada israelí durante los próximos años.

La salida del submarino, sostiene el comunicado, estuvo acompañada por un dispositivo de seguridad coordinado por el departamento de seguridad del Ministerio de Defensa israelí y las fuerzas de seguridad alemanas. A su llegada se celebrará una ceremonia oficial en la base naval israelí de Haifa.

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Por su parte, el consejero delegado de TKMS, Oliver Burkhard, afirmó que la salida del 'INS Drakon' culmina "un programa complejo y exigente" marcado por la "confianza, experiencia tecnológica y responsabilidad compartida", y destacó a Israel como "un socio importante" de la empresa en el ámbito marítimo. EFE