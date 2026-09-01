El 'efecto Shakira' dispara un 72,3% las reservas de vuelos a Madrid desde Europa y el resto de España

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La residencia de Shakira en Madrid ha disparado la demanda de vuelos hacia la capital, con un aumento del 72,3% en los pasajeros procedentes de Europa, incluyendo el resto de España, entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Kiwi.com.

El incremento también se refleja en las reservas consolidadas, que crecen un 83,9%, mientras que las búsquedas de vuelos hacia Madrid se disparan un 134,4%, lo que apunta a que el interés por viajar a la capital con motivo de la residencia de la artista todavía podría seguir creciendo.

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Por mercados, Italia se sitúa como el principal país emisor de pasajeros hacia Madrid, con un crecimiento del 41,9% en viajeros, por encima de España. No obstante, Suecia registra el mayor incremento porcentual, con un 426% más de pasajeros, aunque sobre una base menor. Le siguen Croacia (+171%), Grecia (+162,6%) y Francia (+145%).

En el conjunto de Europa, sin incluir España, los pasajeros hacia Madrid aumentan un 67,5%, mientras que las reservas avanzan un 78,5% y las búsquedas se disparan un 138%.

El impacto también es especialmente significativo en el mercado doméstico español, donde los pasajeros con destino Madrid crecen un 104,7% y las reservas un 120,5%. Las búsquedas de vuelos desde España aumentan, asimismo, un 112,2%.

Los archipiélagos de Baleares y Canarias concentran algunos de los mayores incrementos. Menorca lidera el crecimiento de pasajeros hacia Madrid, con un 233,3%, seguida de Fuerteventura (+218,8%), Tenerife Norte (+213,3%), Palma de Mallorca (+200%), Ibiza (+158%) y Lanzarote (+135,5%).

También aumentan los pasajeros procedentes de ciudades peninsulares, aunque a un ritmo más moderado, con crecimientos del 60% en Bilbao y del 44,7% en Málaga.

El interés por viajar a Madrid también se refleja en las búsquedas, que aumentan en los principales mercados europeos. Países Bajos (+183,7%), Grecia (+166,6%) y Suiza (+149,8%) registran los mayores incrementos, lo que apunta a un posible aumento de las reservas de última hora.

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En España, Málaga y Palma son las ciudades que registran los mayores incrementos en las búsquedas de vuelos hacia Madrid, del 161,4% y 157,3%, respectivamente. Ibiza, por su parte, registra un crecimiento del 56,8%.