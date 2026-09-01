Agencias

EEUU afirma que "condena la violencia criminal de cualquier parte" tras el ataque a NBC en Cisjordania

Imagen KHEX6KZYCJGWRKKPBG3YS2HPLE
Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado este lunes que "condena la violencia criminal de cualquier parte en Cisjordania" y ha reclamado "investigaciones, arrestos y condenas para los responsables", tras el ataque perpetrado el sábado por colonos israelíes contra cuatro miembros de un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una palestina a la que estaban entrevistando en la localidad cisjordana de Yalud.

"Condenamos la violencia criminal de cualquier parte en Cisjordania y exigimos investigaciones, arrestos y condenas para los responsables", ha declarado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado que ha asegurado que la cartera está "al tanto de las informaciones" y que está dando seguimiento a la situación.

PUBLICIDAD

La diplomacia estadounidense ha remarcado "no tener mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses" y mantener "un diálogo constante" con sus socios a fin de "mejorar la estabilidad y la seguridad en Cisjordania".

El equipo de la NBC --un periodista, un conductor, un cámara y un productor-- fue asaltado cuando entrevistaban a una mujer palestina de 51 años. "Nos golpearon y saltaron a por el coche", relató el periodista Matt Bradley, que recibió dos golpes en un brazo. La mujer palestina, Aida Ahmed Abdulá, quedó tendida en el suelo tras el ataque y tuvo que ser atendida por la Media Luna Roja palestina.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Panamá renueva plan de acción con la FAO para erradicar el hambre con técnicas agrícolas

Infobae

Alejandro Domínguez a Messi: "Tu legado será eterno"

Infobae

Liberado el empresario secuestrado en Trujillo (Perú) y detenidos cuatro presuntos implicados

Liberado el empresario secuestrado en Trujillo (Perú) y detenidos cuatro presuntos implicados

Trump defiende la creación de incentivos fiscales federales para revitalizar Hollywood

Infobae

Petro agota los cupos para su charla en la UNAM y acuerda la edición de un libro con FCE

Infobae